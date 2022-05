Papież: cierpię i płaczę myśląc o cierpieniach ludności Ukrainy

"Cierpię i płaczę myśląc o cierpieniach ludności Ukrainy"- powiedział w niedzielę papież Franciszek. To, co się tam dzieje nazwał "makabrycznym upadkiem człowieczeństwa". Papież zachęcił wiernych, by w maju odmawiali różaniec w intencji pokoju.

Podczas spotkania z tysiącami wiernych na modlitwie Regina Coeli w Watykanie papież podkreślił: "Myśl kieruję natychmiast ku ukraińskiemu miasto Mariupol, miastu Maryi, barbarzyńsko zbombardowanemu i zniszczonemu".

"Także teraz, stąd ponawiam prośbę o utworzenie bezpiecznych korytarzy humanitarnych dla osób, uwięzionych w stalowni w tym mieście"- mówił Franciszek.