Papież: cierpię i płaczę myśląc o cierpieniach ludności Ukrainy (aktualizacja)

"Cierpię i płaczę myśląc o cierpieniach ludności Ukrainy"- powiedział w niedzielę papież Franciszek. To, co się tam dzieje nazwał "makabrycznym upadkiem człowieczeństwa". Papież zachęcił wiernych, by w maju odmawiali różaniec w intencji pokoju.

Podczas spotkania z tysiącami wiernych na modlitwie Regina Coeli w Watykanie papież podkreślił: "Dzisiaj rozpoczyna się miesiąc poświęcony Matce Bożej. Chciałbym zachęcić wszystkich wiernych i wspólnoty do codziennego odmawiania różańca modląc się w intencji pokoju".

"Myśl kieruję natychmiast ku ukraińskiemu miasto Mariupol, miastu Maryi, barbarzyńsko zbombardowanemu i zniszczonemu. Także teraz, stąd ponawiam prośbę o utworzenie bezpiecznych korytarzy humanitarnych dla osób, uwięzionych w pułapce w stalowni w tym mieście"- mówił Franciszek.

Wyznał : "Cierpię i płaczę myśląc o cierpieniach ludności Ukrainy, zwłaszcza o najsłabszych- ludziach starszych, dzieciach. Docierają nawet straszne informacje o dzieciach wydalonych i deportowanych".

"Gdy obserwujemy makabryczny upadek człowieczeństwa, pytam razem z wieloma zaniepokojonymi osobami: czy naprawdę poszukuje się pokoju, czy jest wola uniknięcia stałej eskalacji militarnej oraz słownej, czy robi się wszystko, co możliwe, by zamilkła broń?"- oświadczył.

"Proszę was, by nie ulegać logice przemocy, perwersyjnej spirali broni. Niech wybrana zostanie droga dialogu i pokoju"- apelował.

Papież nawiązał także do obchodzonego w niedzielę Święta Pracy: "Niech będzie ono bodźcem, by odnowić zaangażowanie na rzecz tego, aby

wszędzie i dla wszystkich praca była godna , a ze świata pracy płynęła wola rozwijania gospodarki pokoju".

Franciszek zwrócił uwagę na zjawisko wypadków w miejscach pracy i nazwał je "tragedią".

Mówił też, że 3 maja przypada Dzień Wolności Prasy, obchodzony pod patronatem UNESCO.

"Oddaję hołd dziennikarzom, którzy osobiście płacą cenę, by służyć temu prawu. W zeszłym roku na świecie zabitych zostało 47 dziennikarzy , a ponad 350 uwięziono. Specjalne podziękowania dla tych, którzy z odwagą informują o ranach ludzkości"- powiedział papież.

Z Watykanu Sylwia Wysocka