Papież deklaruje, że chce dać kobietom więcej wysokich stanowisk w Watykanie

Papież Franciszek zadeklarował, że chce dać kobietom więcej wysokiej rangi stanowisk w Watykanie. W kolejnej części wywiadu dla agencji Reutera, opublikowanej w środę, ujawnił też, że po raz pierwszy powoła kobiety do komisji, która pomaga mu w mianowaniu biskupów diecezji na świecie.

"Jestem gotów dać (kobietom) więcej szans" - powiedział Franciszek. Przypomniał, że w zeszłym roku siostra Raffaella Petrini została mianowana przez niego sekretarzem generalnym Gubernatoratu Państwa Watykańskiego; zajmuje tam drugie co do ważności stanowisko. To najwyższa funkcja sprawowana przez kobietę w Watykanie.

Jak zapowiedział papież, dwie kobiety zostaną mianowane po raz pierwszy do komisji do spraw wyboru biskupów w dykasterii ds. biskupów. Oznacza to, że kobiety będą miały głos w kwestii mianowania ordynariuszy diecezji.

"W ten sposób dochodzi do pewnego otwarcia" - ocenił Franciszek.

Nie wykluczył również innych kierowniczych stanowisk dla kobiet, na przykład w dykasterii ds. kultury i edukacji czy w Bibliotece Apostolskiej.