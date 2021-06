Papież do duszpasterza osób LGBT: Bóg zbliża się z miłością do każdego

Papież Franciszek w przesłaniu do amerykańskiego jezuity księdza Jamesa Martina, duszpasterza osób LGBT napisał, że Bóg "zbliża się z miłością do każdego ze swoich dzieci, do wszystkich i do każdego z nich". Kapłan opublikował list na profilu na Twitterze.

O liście poinformował też watykański portal Vatican News. List napisany odręcznie po hiszpańsku został wystosowany przez Franciszka z sobotniej okazji debaty online na temat duszpasterstwa osób LGBT.

Serce Boga, dodał papież, "jest otwarte dla wszystkich i dla każdego. On jest Ojcem".

Jak zaznaczył, styl Boga charakteryzują trzy cechy: "bliskość, współczucie i czułość".

"To w ten sposób zbliża się do każdego z nas. Myśląc o twojej pracy duszpasterskiej, widzę, że stale starasz się naśladować ten styl Boga. Jesteś kapłanem dla wszystkich mężczyzn i kobiet, tak, jak Bóg jest Ojcem wszystkich. Modlę się, abyś dalej to robił, będąc bliskim, współczującym i z wielką czułością" - napisał papież do księdza Martina.

Następnie podziękował mu za jego gorliwość duszpasterską oraz "zdolność do tego, by być blisko ludzi, z tą bliskością, jaką miał Jezus i która odzwierciedla bliskość Boga".

"Modlę się za twoich wiernych, twoje +stado" i tych wszystkich, których Bóg powierza twojej opiece, abyś ich chronił i sprawił, by wzrastali w miłości do naszego Pana Jezusa Chrystusa" - zakończył list papież.