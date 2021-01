Papież do Joe Bidena: niech Bóg obdarzy Pana mądrością i siłą

Papież Franciszek w depeszy gratulacyjnej do nowego prezydenta USA Joe Bidena zapewnił go o swojej modlitwie o to, by Bóg obdarzył go "mądrością i siłą". Zaapelował do 46. prezydenta o kierowanie się szacunkiem dla praw i godności każdej osoby.

W przesłaniu, opublikowanym przez Watykan w środę natychmiast po zaprzysiężeniu Joe Bidena papież złożył życzenia nowemu prezydentowi USA i zapewnił go o swojej modlitwie do Boga, by obdarzył go "mądrością i siłą w pełnieniu tego wysokiego urzędu".

"Niech pod Pana przywództwem Amerykanie dalej czerpią siłę ze wzniosłych politycznych, etycznych i religijnych wartości, które inspirowały naród od jego powstania" - napisał Franciszek.

Dodał następnie: "W czasie, gdy ciężkie kryzysy stojące przed naszą rodziną ludzką wymagają dalekowzrocznych i zjednoczonych odpowiedzi, modlę się o to, aby Pańskimi decyzjami kierowała troska o budowę społeczeństwa naznaczonego przez autentyczną sprawiedliwość i wolność oraz niewyczerpany szacunek dla praw i godności każdej osoby, zwłaszcza ubogiej, słabej i tych, którzy nie mają głosu".