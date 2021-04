Papież do nowych księży: bądźcie kapłanami ludu Bożego, a nie państwa

Bądźcie "kapłanami ludu Bożego", a nie "państwa" - zaapelował papież Franciszek do dziewięciu nowych księży diecezji rzymskiej, których wyświęcił w niedzielę w Watykanie. Były to pierwsze święcenia kapłańskie pod przewodnictwem papieża w czasach pandemii.

W homilii w bazylice Świętego Piotra Franciszek zwrócił się do nowych księży: "Proszę was, oddalcie się od próżności, pychy i od pieniędzy. Diabeł wchodzi przez kieszenie".

Przypominał, że kapłani muszą być ubodzy, "tak, jak ubogi jest święty lud Boży". "Nie bądźcie karierowiczami - wzywał. - Kiedy robisz karierę kościelną, stajesz się urzędnikiem".

Papież przestrzegał również, że "gdy kapłan zaczyna być przedsiębiorcą, traci bliskość z Ludem Bożym i ubóstwo, które upodabnia do Chrystusa". Tacy kapłani to "księża-przedsiębiorcy, a nie słudzy" - zauważył.

Franciszek apelował również o to, by "nie obgadywać" innych i nie plotkować. "Pokaż, że masz spodnie i powiedz w twarz komuś to, co masz do powiedzenia" - radził.

Wśród nowo wyświęconych księży w 58. Światowy Dzień Modlitw o Powołania jest sześciu Włochów, w tym 28-letni rzymianin Samuel Piermarini, Rumun, Kolumbijczyk i Brazylijczyk. Piermarini był wielką nadzieją piłki nożnej i otrzymał propozycję gry w klubie AS Roma. Odmówił jednak podpisania kontraktu i zamiast koszulki znanego klubu wybrał sutannę.

Po raz pierwszy od początku pandemii przed ponad rokiem papieska msza, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, została odprawiona przy głównym ołtarzu bazyliki Świętego Piotra, a nie jak dotąd przy ołtarzu katedry.

Z Rzymu Sylwia Wysocka