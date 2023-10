Papież do Polaków: Niech wstawiennictwo Matki Bożej wyprosi miłosierdzie dla waszej ojczyzny

Niech wstawiennictwo Matki Bożej "wyprosi Boże miłosierdzie dla waszej ojczyzny" - powiedział papież Franciszek do Polaków podczas środowej audiencji generalnej. Na placu Świętego Piotra zgromadzili się wierni z całego świata, w tym grupy z Polski.

Zwracając się do Polaków w czasie spotkania w Watykanie papież mówił: "W tym miesiącu wielu z was modli się na różańcu, prosząc o pomoc Matkę Bożą. Niech Jej wstawiennictwo wyprosi Boże miłosierdzie dla waszej ojczyzny".

"W swoich modlitwach pamiętajcie także o wszystkich uczestnikach trwającego Synodu Biskupów, by umieli usłyszeć to, co Duch Święty chce powiedzieć Kościołowi" - dodał Franciszek.