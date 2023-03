Papież do Polaków: rekolekcje czasem refleksji nad jakością człowieczeństwa i chrześcijaństwa

Papież Franciszek zachęcił w środę Polaków do tego, by trwające rekolekcje wielkopostne były czasem refleksji nad jakością ich "człowieczeństwa i chrześcijaństwa" i by przyniosły owoce dobra, także na rzecz osób, które przyjmują, zwłaszcza z Ukrainy. Podczas audiencji generalnej apelował do wszystkich, by nie zapominali o bólu narodu ukraińskiego.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Zwracając się do Polaków uczestniczących w audiencji na placu Świętego Piotra papież powiedział: "W okresie Wielkiego Postu, w waszych parafiach i wspólnotach duszpasterskich odbywają się rekolekcje".

"Niech będą one czasem refleksji nad jakością i niech przyniosą owoce dobra, także na rzecz osób, które przyjmujecie w waszym kraju, szczególnie przybyłych z Ukrainy" - dodał.

Do wszystkich uczestników spotkania apelował: "Nie zapominajmy o bólu udręczonego narodu ukraińskiego; bardzo cierpi. Miejmy go zawsze w naszych sercach i w naszych modlitwach".

Franciszek nawiązał do obchodzonego w środę Międzynarodowego Dnia Kobiet zapewniając: "myślę o wszystkich kobietach".

"Dziękuję im za zaangażowanie w budowę bardziej ludzkiego społeczeństwa, dzięki ich zdolności rozumienia rzeczywistości poprzez kreatywne spojrzenie i czułe serce. To przywilej tylko kobiet" - mówił papież.

Udzielił błogosławieństwa kobietom obecnym na placu i dodał: "Aplauz dla kobiet, zasługują na to".

Wcześniej w katechezie na temat ewangelizacji Franciszek przestrzegał przed przywiązywaniem wagi do "liczb i sondaży", "programów i struktur".

"Miłość Boga nie jest tylko dla małej grupki, jest dla wszystkich", "dla wszystkich, nikt nie jest wykluczony".

"Ewangelizacja to służba. Jeśli ktoś uważa się za ewangelizatora i ma się za pana, nie jest ewangelizatorem, ale biedakiem" - zaznaczył papież.

Z Watykanu Sylwia Wysocka