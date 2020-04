Papież do rodzin: nie traćmy nadziei na lepszy czas

"Nie traćmy nadziei" na lepszy czas - zaapelował papież Franciszek do rodzin we Włoszech i na świecie w specjalnym orędziu wideo na Wielki Tydzień w dobie pandemii. "To czas trudny dla wszystkich, dla wielu nadzwyczaj trudny. Papież to wie" - powiedział.

W przesłaniu, rozpowszechnionym w piątek przez Watykan, papież zwrócił się do rodzin: "Dzisiaj wieczorem mogę wejść do waszych domów w sposób inny niż zwykle. Jeśli mi pozwolicie, chciałbym z wami porozmawiać przez kilka chwil, w tym okresie trudności i cierpień".

Zapewnił, że wyobraża sobie wszystkich "prowadzących niecodzienne życie w rodzinach po to, by uniknąć zakażenia". Mówił o dzieciach i nastolatkach, którzy nie mogą wyjść z domu i chodzić do szkoły, żyć swoim życiem.

"Mam w sercu wszystkie rodziny, szczególnie te, które mają bliskich chorych lub które niestety przeżyły żałobę z powodu koronawirusa lub z innych przyczyn. W tych dniach często myślę o osobach samotnych, którym trudniej jest stawić czoło tym chwilom" - podkreślił Franciszek.

Zaznaczył, że myśli przede wszystkim o ludziach starszych, którzy są mu bardzo bliscy.

"Nie mogę zapomnieć o tych, którzy są chorzy na koronawirusa, o osobach w szpitalach. Zdaję sobie sprawę z wielkoduszności osób, które się narażają, by leczyć tę pandemię i zapewnić społeczeństwu podstawowe usługi. Iluż jest bohaterów przez te wszystkie dni, wszystkie godziny" - dodał papież.

Powiedział, że pamięta i o tym, że wiele osób znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, martwiąc się o pracę i przyszłość.

"Myślę również o osadzonych w więzieniach, u których cierpienie łączy się ze strachem przed epidemią, strachem o siebie samych i bliskich; myślę o pozbawionych dachu nad głową, którzy nie mają domu, który by ich chronił" - oświadczył papież.

Zaznaczył, że chce wszystkich zapewnić o swej bliskości i miłości.

"Postarajmy się, jeśli możemy, jak najlepiej wykorzystać ten czas: bądźmy hojni; pomagajmy potrzebującym obok nas, poszukajmy na przykład przez telefon lub media społecznościowe osób najbardziej samotnych; módlmy się do Pana za tych, którzy są poddawani próbie we Włoszech i na świecie" - wezwał.

"Nawet jeśli jesteśmy odizolowani, myśl i duch mogą zajść daleko z kreatywną siłą miłości, tego dzisiaj potrzebujemy" - wskazał Franciszek.

Podkreślił, że tegoroczny Wielki Tydzień będzie wyjątkowy, a "w ciszy naszych miast rozbrzmiewać będzie Ewangelia paschalna".

"W zmartwychwstałym Jezusie życie zwyciężyło śmierć. Ta wiara paschalna żywi naszą nadzieję. Dzisiaj wieczorem chciałbym się nią z wami podzielić. Jest to nadzieja na lepszy czas, w którym możemy być lepsi, w końcu uwolnieni od zła i od pandemii" - powiedział papież.

Jak stwierdził, w miłości i cierpliwości można "przygotować lepszy czas".

Zachęcił wszystkich do gestów czułości wobec tych, którzy cierpią, dzieci i osób starszych.

"Powiedzcie im, że papież jest blisko i modli się, aby Pan wkrótce wybawił nas wszystkich od zła. I wy módlcie się za mnie" - dodał na zakończenie.