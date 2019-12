Papież do uczestników spotkania we Wrocławiu: Polska ma swoje korzenie w wierze

Polska ma "swoje korzenie w wierze", w latach komunizmu przetrwała "wielkie próby, gdy nadzieja była rozbijana"- to słowa z przesłania papieża Franciszka do uczestników rozpoczynającego się w sobotę we Wrocławiu 42. Europejskiego Spotkanie Młodych Taizé.

Orędzie w imieniu papieża na zlot zorganizowany pod hasłem "Zawsze w drodze, nigdy wykorzenieni" wystosował watykański sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin, a jego tekst opublikował w piątek portal Vatican News.

Franciszek przypomniał, że tegoroczne spotkanie młodzieży odbywa się w ojczyźnie świętego Jana Pawła II i dodał, że naród polski pozostał wierny Chrystusowi, gdy "panowała pokusa wyboru łatwiejszej drogi wyjścia". Polscy chrześcijanie - dodał - "odważyli się uwierzyć w inną przyszłość".

Papież zapewnił uczestników spotkania, że będzie towarzyszył im modlitwą. Następnie zachęcił: "Abyście mogli wspólnie odkryć, do jakiego stopnia zakorzenienie w wierze wzywa was i przygotowuje do wychodzenia do innych ludzi i odpowiadania na nowe wyzwania naszego społeczeństwa, zwłaszcza na zagrożenia ciążące nad naszym wspólnym domem". To odniesienie do troski o środowisko naturalne.

Franciszek wezwał młodzież, by głosiła świadectwo Ewangelii i była w pełni obecna dla najuboższych i najbardziej potrzebujących.

Z Rzymu Sylwia Wysocka