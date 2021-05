Papież do włoskich biskupów: nie można mylić się podczas przyjmowania do seminariów

Papież Franciszek zaapelował do włoskich biskupów, by dokładali starań, aby nie popełnić błędów w procesie przyjmowania do seminariów. "Nie ma żartów z młodzieżą, która przychodzi do nas, by wstąpić do seminarium" - mówił w poniedziałek do ponad 200 biskupów.

W przemówieniu wygłoszonym podczas otwarcia obrad Konferencji Episkopatu Włoch papież powiedział: "W tym momencie jest bardzo duże niebezpieczeństwo: błędu w formacji i błędu w ostrożności w przyjmowaniu seminarzystów".

"Widzieliśmy często seminarzystów, którzy wydawali się dobrzy, ale surowi. Surowość nie jest dobrym duchem. A potem orientowaliśmy się, że za tą surowością kryły się wielkie problemy" - zaznaczył Franciszek. Dodał: są "seminarzyści przyjmowani bez uzyskiwania informacji o nich, tacy, którzy zostali wyrzuceni ze zgromadzenia albo z diecezji".

Franciszek w czasie inauguracji posiedzenia w wielkim rzymskim hotelu, w którym odbywają się między innymi wielkie konkursy i egzaminy rekrutacyjne, zażartował: "Kiedy tu przyszedłem, miałem złośliwą myśl; czy to zgromadzenie biskupów, czy konkurs na najładniejszego biskupa?". "Tu organizowane są konkursy"- zauważył.