Papież do zakonników: Noście spodnie i miejcie odwagę mówić innym prosto w twarz, co myślicie

"Noście spodnie i miejcie odwagę powiedzieć prosto w twarz", co myślicie, a nie obgadujcie - mówił papież Franciszek w sobotę podczas spotkania z delegacją zakonu Teatynów. Po raz kolejny w ostatnich latach zwrócił uwagę na zjawisko "gadulstwa" we wspólnotach kościelnych.

Teatyni, czyli przedstawiciele założonego w XVI wieku we Włoszech zakonu opartego na regule Świętego Augustyna usłyszeli od papieża w czasie audiencji w Watykanie: "Największą zarazą we wspólnocie zakonnej jest to, że bracia nie troszczą się o siebie nawzajem, a zamiast tego zaczyna się gadulstwo. Proszę, zrezygnujcie z wszelkiego gadulstwa".

"Jesteście mężczyznami konsekrowanymi, ludźmi Ewangelii, ale mężczyznami. Jeśli masz coś do powiedzenia, noś spodnie i miej odwagę powiedzieć coś prosto w twarz albo milczeć" - podkreślił Franciszek.

Przestrzegał przed tworzeniem "grupek" w zakonie i ocenił, że jest to "duchowość kornika", która powoduje, że wspólnota zakonna traci siłę.