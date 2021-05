Papież: Doświadczenie pandemii uświadamia znaczenie realnych kontaktów

Doświadczenie pandemii powinno uświadomić znaczenie realnych, a nie wirtualnych relacji między ludźmi - mówił w sobotę papież Franciszek młodzieży z włoskiego miasteczka Codogno, gdzie w zeszłym roku ogłoszono pierwszy alarm na tle szerzenia się koronawirusa w Europie.

Podczas audiencji dla uczniów i nauczycieli z zespołu szkół w Codogno, jednej z pierwszych czerwonych stref we Włoszech przed ponad rokiem, papież zachęcał do tego, by nie zamykać się w wirtualnym świecie.

"Relacje między wami, uczniami, a także z nauczycielami ucierpiały podczas długich miesięcy zdalnego nauczania. Teraz życzę wam, abyście mogli w pełni je przywrócić" - powiedział Franciszek.

Dodał: "Ale zachęcam was, byście wyciągnęli lekcję z tego braku, by to negatywne doświadczenie mogło w pewnym sensie czegoś nauczyć, czyli właśnie znaczenie realnych relacji międzyludzkich, nie wirtualnych".

"Wy jesteście dziećmi społeczeństwa cyfrowego, które otworzyło nowe drogi wiedzy i komunikowania, ale wiemy już dobrze, że jest niebezpieczeństwo zamknięcia się w sobie i patrzenia na rzeczywistość zawsze przez filtr, który tylko pozornie powiększa naszą wolność" - tłumaczył papież.

Podkreślił: "Niech doświadczenie pandemii, tej abstynencji od relacji przyjacielskich, rozbudzi w was bardziej krytyczne podejście do tych narzędzi, by takimi zostały, czyli instrumentami, podlegającymi naszej inteligencji i woli".

Franciszek wyraził uznanie dla młodzieży z Codogno za to, że w miesiącach epidemii "nie straciła animuszu".

Jak zaznaczył, "nie ma wirusa, który mógłby powstrzymać marzenia" młodych ludzi.

"Macie w sobie siłę, pragnienie, które, jeśli są stymulowane i wspierane z mądrością przez dorosłych, przynoszą zaskakujące owoce" - ocenił.

Wskazywał młodzieży, że są "teraźniejszością", a nie "przyszłością społeczeństwa".

W Codogno w lutym 2020 roku potwierdzono oficjalnie pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem we Włoszech. Miasteczko to, podobnie, jak inne w Lombardii, zostało wkrótce odcięte od świata na kilka tygodni.

Z Rzymu Sylwia Wysocka