Papież franciszek: niszczenie struktur cywilnych to zbrodnie międzynarodowe

"Cierpienia ludności, masowe niszczenie struktur cywilnych", to nie "skutki uboczne wojny, ale zbrodnie międzynarodowe"- oświadczył w piątek papież Franciszek podczas audiencji dla przedstawicieli francuskiej organizacji pozarządowej Leader pour la Paix.

"Zdaliśmy sobie sprawę z tego, że rodzina ludzka, zagrożona z powodu wojny, stoi w obliczu większego niebezpieczeństwa: braku woli budowy pokoju" - powiedział Franciszek w czasie audiencji w Watykanie.

Dodał też: "W obliczu wojny pierwszym krokiem, który trzeba wykonać, jest sprawienie, by zamilkła broń. Potem trzeba odbudować teraźniejszość i przyszłość koegzystencji, instytucji, struktur i służb".

Wskazał, że budowa pokoju wymaga kreatywności i "przezwyciężenia, jeśli to konieczne, zwyczajowych schematów relacji międzynarodowych i jednocześnie sprzeciwiania się tym, którzy wojnie powierzają zadanie rozwiązania sporów między państwami i w państwach czy wręcz chcą stworzyć przy użyciu siły warunki sprawiedliwości niezbędne dla koegzystencji między narodami".

"Nie możemy zapominać o tym, że ofiara życia ludzkiego, cierpienia ludności, masowe niszczenie struktur cywilnych, łamanie zasad człowieczeństwa nie są skutkami ubocznymi wojny; nie, są zbrodniami międzynarodowymi" - oświadczył papież.

"Musimy to mówić i powtarzać" - zaznaczył.

Wyraził opinię, że negocjacje i osiągnięcie pojednania wymagają odwagi; "odwagi tego, by nie uważać się za lepszych od innych, odwagi podejścia do przyczyn konfliktu i porzucenia interesów i planów hegemonii, przezwyciężenia kategorii wroga, by stać się budowniczym powszechnego braterstwa".