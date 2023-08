Papież Franciszek odleciał do Rzymu po pięciodniowej wizycie w Portugalii

Papież Franciszek odleciał w niedzielę z Lizbony do Rzymu po pięciodniowej wizycie w Portugalii, którą złożył z okazji XXXVII Światowych Dni Młodzieży. W stołecznej bazie lotniczej papieża pożegnał prezydent kraju Marcelo Rebelo de Sousa.

42. zagraniczna podróż 86-letniego Franciszka była bardzo intensywna, biorąc pod uwagę jego wiek oraz to, że w czerwcu przeszedł poważną operację jamy brzusznej.

Papież dobrze zniósł trudy pielgrzymki, w trakcie której był także w mieście Cascais i w sanktuarium maryjnym w Fatimie.

Wziął udział w czterech wielkich spotkaniach z uczestnikami Światowych Dni Młodzieży; w każdym uczestniczyło od 500 tys. do 1,5 mln osób.

Młodzieży Franciszek mówił, że Kościół jest otwarty, dla wszystkich i apelował o to, by szukała radości, była jej źródłem dla innych oraz by pomagała wstać innym z upadku. Przestrzegał młodych ludzi przed odchodzeniem na "życiową emeryturę".

W Fatimie w milczeniu papież modlił się o pokój. Nie przeczytał przygotowanego tekstu modlitwy w tej intencji. Wybrał cichą modlitwę. "To była modlitwa w milczeniu, z bólem" - wyjaśnił Watykan.

W pierwszym przemówieniu, do władz i przedstawicieli społeczeństwa Portugalii, Franciszek bezpośrednio nawiązał do wojny na Ukrainie.

"Patrząc z żarliwym uczuciem na Europę, w duchu dialogu, który ją charakteryzuje, chciałoby się zapytać: dokąd żeglujesz, jeśli nie oferujesz dróg pokoju, twórczych dróg, by położyć kres wojnie na Ukrainie i tylu konfliktom, które wykrwawiają świat?" - mówił.

To była trzecia papieska podróż w tym roku, po wizycie w Demokratycznej Republice Konga oraz w Sudanie Południowym i na Węgrzech.

31 sierpnia jako pierwszy papież w dziejach Franciszek uda się do Mongolii. W dniach 22-23 września będzie w Marsylii z okazji międzynarodowego wydarzenia pod nazwą Spotkania Śródziemnomorskie.

Z pokładu papieskiego samolotu Sylwia Wysocka