Papież Franciszek przybył na Cypr

Papież Franciszek przybył w czwartek na Cypr. Samolot z papieżem, jego współpracownikami oraz wysłannikami mediów wylądował na lotnisku w mieście Larnaka.

Pierwszym punktem programu wizyty będzie, po krótkiej ceremonii na lotnisku, spotkanie z duchowieństwem w katedrze maronickiej Matki Bożej Łaskawej w stolicy kraju, Nikozji, oddalonej od Larnaki o 50 kilometrów.

Papieża powita w świątyni między innymi maronicki patriarcha Antiochii kardynał Bechara Boutros Rai.

Następnie odbędzie się oficjalna, państwowa uroczystość powitania Franciszka w Pałacu Prezydenckim i spotkanie z szefem państwa Nikosem Anastasiadisem. Pałac w centrum miasta to dawna rezydencja gubernatora z czasów, gdy Cypr znajdował się pod brytyjskim panowaniem.

Razem z Anastasiadisem papież złoży kwiaty przed pomnikiem pierwszego prezydenta kraju - Makariosa, zwierzchnika Cypryjskiego Kościoła Prawosławnego.

Franciszek wygłosi przemówienie adresowane do przedstawicieli władz i społeczeństwa.

Po tej ceremonii uda się na odpoczynek do nuncjatury apostolskiej.

To druga w historii wizyta papieża na Cyprze. Pierwszy wyspę odwiedził 11 lat temu Benedykt XVI i, jak się zauważa, mało kto nawet wśród katolickiego duchowieństwa i wiernych, spodziewał się nowych odwiedzin papieża.

Katolików jest 38 tysięcy wśród ludności liczącej 850 tys. osób. Tego wyznania jest też część pracujących tam imigrantów. Chodzą oni też na msze do świątyń udostępnionych im przez Kościół prawosławny.

Polska społeczność na wyspie liczy kilka tysięcy osób.

Wikariuszem patriarchalnym dla Cypru jest franciszkanin ojciec Jerzy Kraj.

Na podzielonym od 1974 roku Cyprze papież będzie miał okazję zobaczyć te realia i zetknąć się z wynikającymi z tego problemami. Jego północna część kontrolowana jest przez Turcję. Po podziale przed 47 laty prawosławni mieszkańcy opuścili tamte strony, i przenieśli się na do Republiki Cypru. Wiele miejsc ich kultu zostało zniszczonych.

Z okien nuncjatury apostolskiej w Nikozji, gdzie zatrzyma się Franciszek w czasie wizyty, widać drut kolczasty w znajdującej się w pobliżu strefie buforowej. Na tzw. Green Line są też fragmenty muru.

Strefa buforowa jest pod kontrolą misji ONZ.

Watykan zapowiedział, że sprawa podziału wyspy zostanie poruszona podczas papieskiej wizyty, ponieważ - jak podkreślono - jest "otwartą raną".

Dziennikarze towarzyszący papieżowi otrzymali broszurę przygotowaną przez rząd w Nikozji, zatytułowaną "Cypr nadal okupowany, wciąż podzielony".

Dużym wyzwaniem dla Cypru, należącego do UE od 17 lat, jest migracja. Oczekuje się, że to będzie jeden z głównych tematów wizyty Franciszka. To w tym kraju w Europie przebywa najwięcej osób proszących o azyl w stosunku do liczby ludności.

Rząd cypryjski już zapowiedział, że na mocy porozumienia z Watykanem i Włochami grupa migrantów przybędzie do Rzymu kilka tygodni po podróży papieża.

To inicjatywa samego Franciszka, a nad jej realizacją czuwa rzymska Wspólnota Sant'Egidio, która korytarzami humanitarnymi, między innymi z Libanu sprowadziła do Włoch w minionych latach ponad 4 tysiące uchodźców. Jak dowiaduje się PAP, nie ustalono jeszcze ilu migrantów trafi do Włoch i jakiej będą narodowości. Będą gośćmi Sant'Egidio i Watykanu.

Franciszek przed przyjazdem na wyspę powiedział, że to pielgrzymka do "źródeł wiary apostolskiej".

Chrześcijaństwo pojawiło się na Cyprze około 45 roku wraz z przybyciem apostołów Pawła i Barnaby.

Z Larnaki Sylwia Wysocka