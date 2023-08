Papież Franciszek: w Fatimie modliłem się w ciszy o pokój

Papież Franciszek powiedział w niedzielę dziennikarzom, że w Fatimie modlił się o pokoj, ale - jak dodał - zrobił to w ciszy. Tak odpowiedział w samolocie lecącym z Lizbony do Rzymu na pytanie o to, dlaczego w sanktuarium maryjnym nie odczytał tekstu modlitwy o zakończenie wojny.

"Modliłem się, ale nie zrobiłem z tego reklamy" - wyjaśnił papież. Podkreślił, że należy stale modlić sie o pokój.

Franciszek ocenił , że spośród czterech edycji Dni Młodzieży, w których uczestniczył, czyli w Rio de Janeiro, Krakowie, Panamie i Lizbonie, te w stolicy Portugalii miały największą liczbę uczestników.

"Było ponad 1 mln osób, a na czuwaniu - 1,4-1,6 mln" - dodał. Zwrócił uwagę także na bardzo dobrą organizację całego wydarzenia w Lizbonie.

Papież tlumaczyl również w samolocie to, dlaczego podczas Światowych Dni Młodzieży skracał i zmieniał teksty swoich wystąpień.

"Kiedy mówię, szukam komunikacji" - oświadczył Franciszek. Zaznaczył, że przekazywał zasadniczą część swego przesłania. Podkreślił, że starał się nawiązać dialog ze słuchaczami, kiedy czuł, że jest między nim a nimi "komunikacja".

Papież stwierdził, że uwaga młodzieży nie trwa długo. "Młodzi mogą słychać z uwagą przez 8 minut" - dodał.

"Czasem kazania są torturą. Kościół musi sie nawrócić w aspekcie kazań" - ocenił Franciszek. Położył nacisk na to, że kazanie musi być "krótkie, jasne, z jasnym przesłaniem".

Podczas konferencji prasowej w samolocie papież, pytany o swoje zdrowie, odparł, że jest ono dobre.

Odnosząc się do czerwcowej operacji jamy brzusznej, powiedział, że zdjęto mu szwy . "Prowadzę normalne życie " - zapewnił 86-letni Franciszek. Dodał, że musi jeszcze nosić specjalny pas.

Mówiąc o swej wrześniowej podróży do Marsylii na Spotkania Śródziemnomorskie wyjaśnił, że jedzie tam w związku z problemami tego regionu oraz "wyzyskiem" i dramatem migrantów. Papież mówił o obozach, w których przetrzymywani są migranci i o tych, którzy pozostawiani są na śmierć. Jak stwierdził, największym cmentarzyskiem jest obecnie Afryka Północna.

"Dlatego jadę do Marsylii" - oznajmił papież.

Ponadto powiedzial, że obecnie odwiedza małe kraje.

Podczas spotkania z dziennikarzami papież poruszył też kwestie samobójstw wśród młodzieży, zaznaczając, że zjawisko to osiąga znaczne rozmiary, a media nie mówią o tym wszystkiego.

Z pokładu papieskiego samolotu Sylwia Wysocka