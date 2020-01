Papież: gościnność należy do tradycji wspólnot i rodzin chrześcijańskich

Papież Franciszek powiedział w sobotę, że gościnność należy do tradycji wspólnot i rodzin chrześcijańskich. Nauczono nas, że "na stole w chrześcijańskim domu jest zawsze talerz zupy dla przyjezdnego przyjaciela lub potrzebującego, który puka do drzwi" - mówił.

Podczas nieszporów w rzymskiej bazylice Świętego Pawła za Murami na zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan papież apelował do przedstawicieli różnych wyznań, by nie zamykali się w swoich wspólnotach i nie poświęcali się wyłącznie tym wspólnotom, ale by "otworzyli się na dobro wszystkich". Wtedy - dodał - "możemy przezwyciężyć nasze podziały".

Franciszek podkreślił, że każda wspólnota chrześcijańska ma dar, który może zaoferować innym.

"Im bardziej patrzymy ponad stronnicze interesy i wychodzimy poza dziedzictwo przeszłości w pragnieniu podążania do wspólnego brzegu, tym łatwiej będzie nam uznać, przyjąć i podzielać te dary" - wskazał.

W nabożeństwie w rzymskiej bazylice uczestniczyły delegacje patriarchatu ekumenicznego Konstantynopola, anglikańskiego arcybiskupa Canterbury oraz wspólnot prawosławnych.