Papież: jedyne rozsądne rozwiązanie ws. wojny na Ukrainie to zatrzymać się i negocjować

Papież Franciszek powiedział w niedzielę wiernym, że w obliczu strat, jakie przynosi codziennie wojna na Ukrainie udręczonej ludności i całemu światu, jedyną rozsądną rzeczą, jaką należy zrobić, jest "zatrzymać się i negocjować". "Niech mądrość zainspiruje konkretne kroki na rzecz pokoju"- dodał.

Zwracając się do wiernych przybyłych na południową modlitwę Anioł Pański w Watykanie papież zapewnił, że także podczas zakończonej w sobotę sześciodniowej podróży do Kanady nigdy nie przestał modlić się za naród ukraiński, "zaatakowany i udręczony", i prosił Boga "o uwolnienie go od plagi wojny".

Franciszek stwierdził: "Gdyby spojrzeć obiektywnie na rzeczywistość uwzględniając straty, jakie każdego dnia wojna przynosi tej ludności, a także całemu światu, jedyną rozsądną rzeczą, jaką należy zrobić, jest zatrzymać się i negocjować".

"Niech mądrość zainspiruje konkretne kroki na rzecz pokoju"- wezwał papież.