Papież: jestem gotów pojechać do Moskwy, by prowadzić dialog z bratem Cyrylem

Papież Franciszek powiedział w poniedziałek dziennikarzom, że jest gotów pojechać do Moskwy, by "prowadzić dialog z bratem". Tak odpowiedział na pytanie, kiedy ponownie spotka się z patriarchą Moskwy i całej Rusi Cyrylem.

Obaj dostojnicy spotkali się po raz pierwszy na Kubie w 2016 roku.

Podczas konferencji prasowej w samolocie lecącym z Aten do Rzymu papież ujawnił, że prawdopodobnie w przyszłym tygodniu przyjedzie do niego do Watykanu metropolita Hilarion z Patriarchatu Moskiewskiego, by "uzgodnić możliwe spotkanie".

"Jestem gotów pojechać do Moskwy, by prowadzić dialog z bratem" - oświadczył Franciszek.

Jak stwierdził, braćmi są Cyryl czy zwierzchnicy Kościołów prawosławnych na Cyprze i w Grecji, gdzie był z wizytą.

"Mówimy sobie wszystko prosto w twarz" - dodał papież. Jego zdaniem "nie ma protokołów, kiedy jest brat z bratem". "Musimy iść razem, starać się pracować, podążać razem ku jedności" - zauważył.

Franciszek mówił, że dobrze, iż teolodzy pracują nad różnymi kwestiami. "A my w tym czasie idziemy razem. To możemy zrobić" - ocenił.