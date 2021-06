Papież: Jezus nie był filantropem, był i jest kimś znacznie więcej

Jezus nie był “filantropem, który zatroszczył się o ludzkie cierpienie i choroby; był i jest kimś znacznie więcej” - powiedział papież Franciszek podczas środowej audiencji generalnej w Watykanie. Polakom mówił: "Jaka modlitwa, takie życie".

"W Jezusie jest zbawienie i nie jest to wybawienie epizodyczne, jak z choroby czy ze smutku; to zbawienie totalne, mesjanistyczne, dające nadzieję na ostateczne zwycięstwo życia nad śmiercią" - tłumaczył papież.

Podczas ostatniej katechezy na temat modlitwy Franciszek mówił wiernym: "Modlitwa nie oddziela i nie izoluje nas od nikogo, bo jest miłością do wszystkich".

Zwracając się do Polaków, papież przywołał słowa świętego Pawła: "Nieustannie się módlcie". "Modlitwa jest naszą życiową koniecznością, ponieważ jest oddechem duszy, wszystko w życiu jest jej owocem. Jaka modlitwa, takie życie: stan naszej duszy i nasze czyny" - podkreślił Franciszek.

"Niech osobista, zażyła, serdeczna rozmowa z Chrystusem, pomaga wam być zawsze blisko Boga i znajdować odpowiedź na nurtujące was pytania, na kwestie do rozwiązania i problemy, które was niepokoją" - dodał.

Audiencja generalna odbyła się na dziedzińcu Świętego Damazego, w reżimie sanitarnym z pewnymi oznakami jego rozluźnienia.