Papież: każde cierpiące dziecko to skarga na system zbudowany przez dorosłych

"Każde dziecko zepchnięte na margines, porzucone przez swoją rodzinę, bez nauki, bez opieki medycznej jest wołaniem wznoszonym do nieba i skargą na system, który zbudowaliśmy my, dorośli” - powiedział papież Franciszek w przesłaniu wideo, w którym przedstawił intencje modlitw na listopad. Zachęcił do modlitwy za cierpiące dzieci, by miały dostęp do edukacji i odkryły miłość rodziny.

W przesłaniu opublikowanym w poniedziałek w Watykanie papież powiedział: "Na świecie są wciąż miliony chłopców i dziewcząt, którzy cierpią i żyją w warunkach bardzo podobnych do niewolnictwa. Nie są liczbami, są istotami ludzkimi, z imieniem, twarzą, z tożsamością, którą dał im Bóg".

"Zbyt często zapominamy o naszej odpowiedzialności i zamykamy oczy w obliczu wyzysku tych dzieci, które nie mają prawa do tego, by się bawić, uczyć, marzyć. Nie mają nawet ciepła ze strony rodziny" - dodał.

Zdaniem Franciszka "każde dziecko zepchnięte na margines, porzucone przez swoją rodzinę, bez nauki, bez opieki medycznej jest wołaniem, wołaniem wznoszonym do nieba i skargą na system, który zbudowaliśmy my, dorośli".

"Porzucone dziecko to nasza wina" - oświadczył papież.

Następnie podkreślił: "Nie możemy więcej pozwalać na to, aby dzieci czuły się osamotnione i porzucone; muszą otrzymywać edukację i czuć miłość rodziny, by wiedzieć, że Bóg o nich nie zapomina".

"Módlmy się o to - wezwał - aby cierpiący chłopcy i dziewczęta, ci, którzy żyją na ulicy, ofiary wojen, sieroty, mogli otrzymać dostęp do edukacji i odkryć na nowo miłość rodziny".