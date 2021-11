Papież: kiedy jest pokusa, by źle osądzać innych, zastanówmy się nad swoją słabością

Papież Franciszek powiedział w środę wiernym, że kiedy pojawia się pokusa, by źle osądzać innych, trzeba najpierw zastanowić się nad własną słabością. Za błąd uznał kierowanie się surowością zakazów. Zauważył też, że "są ludzie, którzy mają dyplom z obmawiania innych”.

Podczas audiencji generalnej w Watykanie w kolejnej katechezie na temat Listu świętego Pawła do Galatów papież mówił o jego zachęcie do tego, by postępować według Ducha Świętego i podążać drogą Jezusa. To oznacza - podkreślił - unikanie drogi przeciwnej, czyli egoizmu, pychy, szukania własnej korzyści, którą Apostoł Narodów nazywa "pożądaniem ciała".

Jak zauważył Franciszek, dzięki podążaniu za Jezusem chrześcijanin ma "pozytywną wizję życia". "To nie znaczy, że zło obecne na świecie znika i nie pojawiają się negatywne impulsy takie jak egoizm czy pycha, ale że Bóg jest zawsze silniejszy od naszego oporu i większy od naszych grzechów" - dodał.

Franciszek zauważył też, że święty Paweł zachęca do tego, by zachować łagodność wobec kogoś, kto popełni błąd. "Ależ łatwo jest krytykować innych. Wydaje się, że są ludzie, którzy mają dyplom z obmawiania innych" - powiedział papież. Zachęcał, by "tolerować problemy i wady innych".

"Dobrze jest zadać sobie pytanie o to, co motywuje nas do napominania brata lub siostry, i czy nie jesteśmy w jakiś sposób współodpowiedzialni za ich błąd" - mówił. Jak wskazał, "najwyższą zasadą napomnienia braterskiego jest miłość, pragnienie dobra naszych braci i sióstr".

Franciszek mówił, że także na drodze wiary dają o sobie znać takie pokusy jak zawiść, uprzedzenia i hipokryzja. "Odwoływanie się do surowości zakazów może być łatwą pokusą, ale w ten sposób zeszłoby się z drogi wolności i zamiast wchodzić na szczyt, zaczęłoby się schodzić" - ostrzegł.

Zwrócił też uwagę, że duszpasterze muszą być blisko ludzi i nie mogą mówić: "ja jestem ważniejszy, ja jestem księdzem", nie mogą też "nie zadzierać głowy".

Zwracając się do Polaków, papież powiedział: "Wczoraj, obchodząc wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych, polecaliśmy Bożemu miłosierdziu drogie nam osoby, a szczególnie tych, którzy oczekują naszej modlitewnej pomocy, aby wejść do radości życia wiecznego".

"Modlitwa za zmarłych, wzmocniona nadzieją daną przez Chrystusa Zmartwychwstałego, nie jest celebrowaniem kultu śmierci, lecz jest aktem miłości wobec naszych braci i sióstr oraz noszeniem brzemion jedni drugich" - wyjaśnił.

Z Rzymu Sylwia Wysocka