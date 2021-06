Papież: konflikty, kryzys gospodarczy i sanitarny przyczyną głodu milionów ludzi

Papież Franciszek oświadczył, że konflikty na świecie, ekstremalne zjawiska pogodowe, kryzysy gospodarcze i sanitarny stały się przyczyną głodu i niedożywienia milionów ludzi. Napisał o tym w przesłaniu do polskiego ministra klimatu i środowiska Michała Kurtyki.

Polski minister przewodniczy obradom 42. Sesji Konferencji Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa FAO, rozpoczętej w poniedziałek w trybie zdalnym.

W przesłaniu papież podkreślił, że odbudowa po pandemii stanowi okazję do zmiany kursu i zainwestowania w globalny system żywnościowy, który będzie w stanie "oprzeć się kryzysowi w przyszłości".

Franciszek położył nacisk na znaczenie promocji zrównoważonego i zróżnicowanego rolnictwa.

"Paradoksem" - dodał - jest to, że brak żywności dotyka tych, którzy ją produkują. Papież wyraził przekonanie, że nie wystarczy samo wdrażanie programów, by pobudzić wspólnotę międzynarodową do działania. Potrzebne, wskazał, są konkretne gesty i pielęgnowanie braterstwa.