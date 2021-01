Papież: kto nie podąża za nauczaniem Soboru, jest poza Kościołem

Papież Franciszek powiedział w sobotę, że kto nie podąża za nauczaniem Soboru Watykańskiego II, jest "poza Kościołem". Mówił, że nie można iść na żadne ustępstwa wobec tych, którzy od tego nauczania odchodzą.

Podczas spotkania z przedstawicielami sekcji katechetycznej Konferencji Episkopatu Włoch Franciszek podkreślił, że "Sobór to nauczanie Kościoła".

"Albo jesteś z Kościołem i dlatego podążasz za Soborem, albo, jeśli tego nie robisz albo interpretujesz go na swój sposób, jak sam chcesz, nie jesteś z Kościołem" - oświadczył Franciszek.

"Musimy być w tej kwestii wymagający, surowi. Sobór nie podlega negocjacjom" - dodał.

Zdaniem papieża problemem jest "selektywny" wybór z nauczania Soboru Watykańskiego II oraz poprzednich.

"Przychodzi mi na myśl grupa biskupów, którzy po Soborze Watykańskim I odeszli; grupa świeckich, różne grupy (które odeszły) po to, by kontynuować +prawdziwą doktrynę+" - zaznaczył Franciszek. Jak zauważył, mówili oni: "My jesteśmy prawdziwymi katolikami".

"Dzisiaj wyświęcają kobiety" - stwierdził.

"Bardziej surowa postawa, by stać na straży wiary bez nauczania Kościoła, prowadzi do ruiny. Proszę, żadnych ustępstw wobec tych, którzy chcą głosić katechezę niezgodną z nauczaniem Kościoła" - wezwał Franciszek.

Z Rzymu Sylwia Wysocka