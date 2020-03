Papież: kto nie pomaga innym nie jest prawdziwym chrześcijaninem

“Kto nie pomaga innym nie jest prawdziwym chrześcijaninem" - to słowa papieża Franciszka z ukazującej się we wtorek we Włoszech książki, która jest zapisem rozmów, jakie przeprowadził z nim kapelan więzienia w Padwie, ksiądz Marco Pozza.

Rozmowy z Franciszkiem nagrał on dla telewizji włoskiego episkopatu TV2000. Fragmenty książki "Ja wierzę, my wierzymy" publikuje w poniedziałek dziennik "Corriere della Sera".

"Kiedy widzę chrześcijan zbyt czystych, którzy znają wszystkie prawdy, są pełni ortodoksji, prawdziwej doktryny i nie są w stanie ubrudzić sobie rąk, by pomóc komuś wstać, mówię im: wy nie jesteście chrześcijanami" - stwierdził papież.

"Nie doszliście jeszcze do chrześcijaństwa" - zaznaczył.

Jak podkreślił, "naszym podstawowym przykazaniem jest miłość". Analizuje także zjawisko populizmu stwierdzając, że "uciska ubogich i instrumentalnie wykorzystuje wiarę".

"Inną cechą populizmu jest to, że tworzy kult wokół swego +rzecznika+, wielkiego kapłana. Poznaliśmy takich wielu, wystarczy pomyśleć o Hitlerze" - dodał papież.

"Uważał się za wybranego, za boga. Populiści to mężczyźni i kobiety, którzy myślą tylko o sobie, a nie o innych, których porzucają na pastwę ubóstwa, zabijają albo pozwalają im umrzeć i podsycają kult swojej osoby" - ocenił Franciszek.

Jego zdaniem symboliczna jest w tym kontekście historia życia Napoleona.

"Człowiek pewny siebie, który sam się koronował, który spróbował perwersyjnej przyjemności zmuszenia papieża do niewoli. Pod koniec jego życia Pan miał dla niego miłosierdzie i sprawił, że poczuł upokorzenia i zmarł jako biedaczyna na wyspie" - powiedział papież.

Zapytany zaś o Sąd Ostateczny, odparł: "Nie wiem, bo nie uczestniczyłem w jego próbie".

"Kiedy zastanawiam się , jak to będzie wyglądało, przychodzi mi na myśl przytulenie. Pan mnie obejmie i powie mi: tu byłeś wierny, tu niezbyt, ale chodź, świętujmy, że przybyłeś. I przebaczy mi błędy, które popełniłem" - dodał Franciszek.