Papież: misją chrześcijan są uczynki materialnego i duchowego miłosierdzia, gościnny styl życia

Papież Franciszek wskazał, że misją chrześcijan są uczynki materialnego i duchowego miłosierdzia, gościnny i łagodny styl życia, zdolny do bliskości, współczucia i czułości, "na przekór kulturze odrzucenia i obojętności”. To słowa z jego orędzia na 60. Światowy Dzień Modlitw o Powołania, który będzie obchodzony 30 kwietnia pod hasłem: „Powołanie - łaska i misja”.

W orędziu ogłoszonym w środę papież napisał, że powołanie jest "bezinteresownym darem, a jednocześnie jest zadaniem podążania naprzód, wyjścia, aby nieść Ewangelię".

Jak dodał, chrześcijanin ożywiany Duchem Świętym "jest gotów na wyzwania, jakie stawiają peryferie egzystencjalne i jest wrażliwy na ludzkie dramaty, pamiętając zawsze, iż misja jest dziełem Boga i nie dokonuje się sama, ale w kościelnej komunii, razem z braćmi i siostrami, i pod przewodnictwem pasterzy".

Franciszek przywołał dzień 21 września 1953 roku, gdy miał 17 lat. "Udając się na doroczne święto uczniowskie poczułem przynaglenie, by wejść do kościoła i przystąpić do spowiedzi" - podkreślił. "Ten dzień zmienił moje życie i ukształtował je w sposób, który trwa do dziś" - napisał.

Papież wyjaśnił: "Wspólną misją wszystkich nas, chrześcijan, jest świadczenie z radością, w każdej sytuacji, postawą i słowem, o tym, czego doświadczamy przebywając z Jezusem i w Jego wspólnocie, jaką jest Kościół".

"A to - wskazał - przekłada się na uczynki materialnego i duchowego miłosierdzia, na gościnny i łagodny styl życia, zdolny do bliskości, współczucia i czułości, na przekór kulturze odrzucenia i obojętności".

Jak podkreślił, sednem powołania chrześcijańskiego jest "naśladowanie Jezusa Chrystusa, który przyszedł, aby służyć, a nie po to, żeby jemu służono".

Franciszek zapewnił, że z radością czeka na Światowe Dni Młodzieży w sierpniu tego roku w stolicy Portugalii Lizbonie.

"W Kościele - dodał - wszyscy jesteśmy sługami i służebnicami, stosownie do różnych powołań, charyzmatów i posług".

"Powołanie do daru z siebie w miłości, wspólne dla wszystkich, rozwija się i realizuje w życiu świeckich chrześcijan, zaangażowanych w budowanie rodziny jako małego Kościoła domowego, i w odnawianie różnych środowisk społecznych zaczynem Ewangelii" - zaznaczył Franciszek.