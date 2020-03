Papież: modlę się za polityków; nie możemy zostawić ich samych

Papież Franciszek powiedział w wywiadzie telewizyjnym, że modli się za polityków. Podkreślił, że nie można zostawiać ich samych. Dodał też, że wierzy, iż na początku wszyscy politycy mają dobrą wolę. "Potem niektórzy mogą zejść na złą drogę"- zaznaczył.

Wywiad dla telewizji włoskiego Episkopatu Tv2000 zostanie nadany w poniedziałek, a jego fragmenty zostały zaprezentowane w sobotę.

Franciszek podkreślił: "Dużo modlę się za polityków, bo to mężczyźni i kobiety, którzy muszą walczyć codziennie o to, by rozwijać dobro kraju, a mają, biedacy, tyle pokus i dobrą wolę".

W rozmowie przeprowadzonej przez kapelana więzienia w Padwie księdza Marco Pozzę, papież zaznaczył: "Wierzę, że wszyscy politycy mają dobrą wolę na początku, a potem ktoś może wejść na złą drogę; musimy pomóc im modlitwą".

"Oni muszą strzec kraju, narodu, prowadzić ludzi, pomagać narodowi, by się rozwijał, by był płodny, aby był szczęśliwy, by miał pracę oraz godność, która z niej pochodzi, by rodziły się dzieci" - mówił Franciszek.

Zachęcił do refleksji nad politykami, którzy obecnie "w niektórych krajach Europy muszą rozwiązać problem zimy demograficznej".

"Jak go rozwiążą? To wielka odpowiedzialność, którą odczuwają, bo stawką jest przyszłość ich krajów" - powiedział papież.

Podkreślił: "Pomyślmy o edukacji, o służbie zdrowia, o wielkiej odpowiedzialności, jaka spoczywa na polityku. Nie możemy zostawiać ich samych". Przywołał słowa papieża Pawła VI o tym, że "polityka jest najwznioślejszą formą miłości".

Zdaniem Franciszka trzeba pomagać politykom, by przekazywali innym tę miłość dla dobra rozwoju swojego narodu.