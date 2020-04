Papież modlił się za bezrobotnych z powodu pandemii, za Włochy i Europę

Papież Franciszek modlił się w środę za wszystkie osoby, które są bez pracy z powodu pandemii. Tak podczas audiencji generalnej nawiązał do uroczystości Św. Józefa Robotnika 1 maja. Modlił się też o ochronę dla Włoch i Europy, by pozostała zjednoczona.

Za wstawiennictwem Świętego Józefa "zawierzam miłosierdziu Bożemu osoby dotknięte bezrobociem z powodu obecnej pandemii" - tymi słowami papież zwrócił się do francuskojęzycznych wiernych, przypominając o sobotniej uroczystości, która jest Świętem Pracy.

"Niech Pan będzie Opatrznością dla wszystkich potrzebujących i zachęci nas do niesienia im pomocy" - dodał Franciszek podczas kolejnej audiencji bez udziału wiernych, transmitowanej z biblioteki Pałacu Apostolskiego.

Pozdrawiając Włochów, nawiązał do obchodzonej w środę uroczystości świętej Katarzyny ze Sieny, współpatronki Italii i jednej z patronek Europy. Podkreślił, że była kobietą "odwagi w działaniu" i "niewyczerpanej nadziei także wtedy, gdy wszystko wydawało się stracone", oraz siły wiary.

"Niech jej przykład pomoże każdemu, by umiał połączyć, z chrześcijańską konsekwencją, głęboką miłość do Kościoła ze skuteczną troską na rzecz wspólnoty obywatelskiej, zwłaszcza w tych czasach próby" - mówił papież.

"Proszę świętą Katarzynę, by chroniła Włochy podczas tej pandemii i by chroniła Europę jako jej patronka; niech chroni Europę, by pozostała zjednoczona" - podkreślił.

Zwracając się do Polaków, papież powiedział: "Serdecznie pozdrawiam każdego z was i wasze rodziny. Rozpoczniemy maryjny miesiąc maj. Pozostając w domach z powodu pandemii, wykorzystajmy ten czas do odkrycia na nowo piękna modlitwy różańcowej i tradycji nabożeństw majowych".

"Z rodziną bądź indywidualnie, wpatrujcie się w każdej chwili w oblicze Chrystusa i w serce Maryi. Niech Jej matczyne orędownictwo pomoże wam przetrwać czas tej szczególnej próby" - dodał.

Franciszek zakończył w środę cykl katechez na temat ewangelicznych błogosławieństw z Kazania na Górze. Ostatnią katechezę poświecił "prześladowanym dla sprawiedliwości". Mówił, że znaleźli oni większą wartość niż świat hołdujący "bożkom, kompromisom, priorytetom, bogactwu".

Przypomniał, że również obecnie wielu chrześcijan jest prześladowanych w różnych regionach świata. Jak zaznaczył, podczas prześladowań w minionym stuleciu w czasach "europejskich dyktatur" dochodziło do prześladowań i "znęcania się" nad chrześcijanami.

Z Rzymu Sylwia Wysocka