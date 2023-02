Papież modlił się za dziesiątki migrantów, którzy zginęli u brzegów Kalabrii

Papież Franciszek modlił się w niedzielę za dziesiątki migrantów, którzy zginęli rano u brzegów Kalabrii, gdy ich łódź rozbiła się o skały. Podczas spotkania z wiernymi w Watykanie apelował, by nie zapominać o cierpieniach Ukrainy oraz Syrii i Turcji z powodu trzęsienia ziemi.

Zwracając się do wiernych przybyłych na modlitwę Anioł Pański papież powiedział: "Dziś rano dowiedziałem się z bólem o katastrofie, do jakiej doszło u brzegów Kalabrii koło Crotone. Już odnaleziono ciała 40 ofiar, wśród nich wielu dzieci. Modlę się za każdą osobę, za zaginionych i za innych ocalałych migrantów".

"Dziękuję tym, którzy przyszli z pomocą i tym, którzy udzielają gościny. Niech Matka Boża wspiera naszych braci i siostry" - podkreślił.

Franciszek odnotował również, że napływają "bolesne informacje z Ziemi Świętej".

"Tyle osób zabitych, także dzieci. Jak zatrzymać tę spiralę przemocy? Ponawiam apel o to, by dialog przeważył nad nienawiścią i zemstą" - mówił.

Papież dodał: "Modlę się do Boga za Palestyńczyków i Izraelczyków, by odnaleźli drogę braterstwa i pokoju, z pomocą wspólnoty międzynarodowej".

Wezwał: "I nie zapominajmy o tragedii wojny na Ukrainie. Minął rok wojny. Nie zapominajmy o bólu narodu syryjskiego i tureckiego z powodu trzęsienie ziemi".

Podkreślił, że jest też bardzo zaniepokojony sytuacją w Burkina Faso, gdzie - jak zaznaczył - trwają ataki terrorystyczne. Zaapelował do ludności tego afrykańskiego kraju o to, by "doznana przemoc nie doprowadziła do utraty zaufania do drogi demokracji, sprawiedliwości i pokoju".

W rozważaniach poprzedzających modlitwę Anioł Pański Franciszek przestrzegał przed pokusami "przywiązania do rzeczy, nieufności i żądzy władzy", podkreślając, że są one "powszechne i niebezpieczne". "Wykorzystuje je diabeł, by nas oddzielić od Pana, byśmy nie czuli się już jako bracia i siostry, by doprowadzić do samotności i desperacji" - wyjaśnił.

"Z diabłem się nie dyskutuje" - oświadczył papież.

Z Watykanu Sylwia Wysocka