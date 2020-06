Papież: najważniejszą rzeczą w życiu jest to, by uczynić z niego dar

Papież Franciszek powiedział wiernym w poniedziałkową uroczystość świętych Piotra i Pawła, patronów Rzymu, że najważniejsze w życiu jest to, by uczynić z niego dar. Podczas spotkania na modlitwie Anioł Pański papież mówił o samotności ludzi starszych.

"Najważniejszą rzeczą w życiu jest uczynienie z niego daru. Dotyczy to wszystkich: rodziców wobec swoich dzieci i dzieci wobec rodziców w podeszłym wieku; małżonków i osób konsekrowanych. To jest ważne wszędzie - w domu i w pracy, wobec każdego, kto jest blisko nas" - podkreślił Franciszek, zwracając się do wiernych zgromadzonych na placu Świętego Piotra.

Papież przypomniał, że wiele osób starszych zostało zostawionych samych przez rodziny. "Pozwolę sobie powiedzieć, że to tak, jakby byli materiałem do wyrzucenia" - dodał.

"To dramat naszych czasów: samotność ludzi starszych. Życie dzieci i wnuków nie staje się darem dla starców" - oświadczył.

Nawiązując do uroczystości świętych apostołów, Franciszek dodał, że dar Piotra "przekształcił miejsce egzekucji w piękne miejsce nadziei, w którym się znajdujemy".

"Obchodząc uroczystość świętych Piotra i Pawła, chciałbym wspomnieć wielu męczenników, którzy zostali ścięci, spaleni żywcem i brutalnie zabici, zwłaszcza w czasach cesarza Nerona, dokładnie na tej ziemi, na której teraz stoicie. Jest to ziemia przesiąknięta krwią naszych braci chrześcijan" - wskazał papież.

W dniu, który jest świętem w Rzymie, Franciszek mówił, że modli się o to, by każdy w Wiecznym Mieście mógł "godnie żyć i spotkać się z radosnym świadectwem Ewangelii".

Z Rzymu Sylwia Wysocka