Papież: nie możemy przyzwyczaić się do wojny, do żadnej wojny

"Nie możemy przyzwyczaić się do wojny, do żadnej wojny" - to słowa papieża Franciszka opublikowane w tweecie przez Watykan na jego profilu w poniedziałek.

Na profilu Pontifex na platformie X (dawniej Twitter) Watykan zamieścił następujące słowa Franciszka: "Nie możemy przyzwyczaić się do wojny, do żadnej wojny. Nie możemy pozwolić, by nasze serce i nasz umysł uległy znieczuleniu w obliczu kolejnych wielkich okrucieństw przeciwko Bogu i człowiekowi".

Papież ogłosił piątek 27 października dniem postu, modlitwy i pokuty w intencji pokoju na świecie. Będzie wtedy przewodniczył modlitwie w bazylice Świętego Piotra.