Papież: niech jak najszybciej skończy się haniebna wojna na Ukrainie

Niech jak najszybciej skończy się "haniebna wojna" na Ukrainie - powiedział w sobotę papież Franciszek. Wyraził uznanie dla organizacji wolontariatu i wszystkich osób w Europie, niosących pomoc ukraińskim uchodźcom.

Podczas spotkania z delegacją włoskiej federacji wolontariatu papież podkreślił: "Mamy nadzieję i modlimy się o to, by ta haniebna dla nas wszystkich, dla całej ludzkości wojna skończyła się jak najszybciej".

"To jest niedopuszczalne; każdego dnia dodaje się następnych zabitych i dalsze zniszczenia" - mówił Franciszek w watykańskiej Auli Pawła VI.

Następnie zaznaczył: "Tyle osób zmobilizowało się, by pomagać uchodźcom; zwykli ludzie, zwłaszcza w krajach sąsiednich, ale także tu, we Włoszech, dokąd przyjechały i stale przybywają tysiące Ukraińców".

"Wasz wkład jest cenny, to konkretny sposób budowania pokoju" - dodał papież.

"Europa udziela swojej odpowiedzi na tę wojnę, oprócz wymiaru instytucjonalnego, także na poziomie społeczeństwa obywatelskiego, stowarzyszeń wolontariatu. Ten sposób reakcji ma fundamentalne znaczenie i jest niezbędny, odradza tkankę ludzką i społeczną w obliczu tak ciężkiej i wielkiej rany wywołanej przez wojnę" - podkreślił.

Franciszek zaapelował do wolontariuszy, by pomagali ukraińskim uchodźcom nie tylko w chwili obecnej, ale także później, "kiedy pamięć o wojnie się oddali".

Zapewnił, że nigdy nie przestanie wyrażać wdzięczności licznym formom wolontariatu we Włoszech, który - jak zauważył - zasługuje na wsparcie. "To jedno z moich zaskoczeń we Włoszech: silny wolontariat" - przyznał.

Z Rzymu Sylwia Wysocka