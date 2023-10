Papież: niech zatrzymają się zbrojne ataki

Papież Franciszek zaapelował o zatrzymanie ataków w Izraelu. Podczas spotkania z wiernymi na modlitwie Anioł Pański w niedzielę mówił, że terroryzm i wojna nie prowadzą do żadnego rozwiązania. Modlił się o pokój w Izraelu i Palestynie.

Zwracając się do tysięcy wiernych, zgromadzonych na placu Świętego Piotra, papież powiedział, że z niepokojem i bólem śledzi sytuację w Izraelu, gdzie "gwałtownie wybuchła przemoc", i modli się za ofiary oraz ich rodziny.

"Proszę, niech zatrzymają się ataki zbrojne. Niech zrozumie się, że terroryzm i wojna nie prowadzą do żadnego rozwiązania ale tylko do śmierci, do cierpienia wielu niewinnych. Wojna jest porażką, każda wojna jest porażką. Módlmy się o to, by był pokój w Izraelu i Palestynie"- oświadczył papież.