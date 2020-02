Papież o dokumencie z Abu Zabi: nadzieja na świat bez nienawiści i terroryzmu

Papież Franciszek ocenił, że podpisany przed rokiem w Abu Zabi Dokument o Ludzkim Braterstwie jest wyrazem nadziei na przyszłość wolną od nienawiści, ekstremizmu i terroryzmu". "Jako bracia i siostry chcemy powiedzieć +nie+ przemocy"- podkreślił.

We wtorek przypada pierwsza rocznica podpisania przez Franciszka i wielkiego imama Uniwersytetu Al-Azhar Ahmeda el-Tajeba dokumentu, który uznano za nowy etap w dialogu między chrześcijaństwem i islamem. Miało to miejsce podczas pierwszej w dziejach wizyty papieża na Półwyspie Arabskim.

Z tej okazji papież wystosował przesłanie wideo do zorganizowanej w Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich rocznicowej uroczystości. Podkreślił w nim, że dokument jest wyrazem nadziei na "lepszą przyszłość dla ludzkości, przyszłość wolną od nienawiści, niechęci, ekstremizmu i terroryzmu, w której przeważą wartości pokoju, miłości i braterstwa".

Papież przekazał pozdrowienie wszystkim, którzy "pomagają ubogim, chorym, prześladowanym i słabym nie bacząc na religię, kolor skóry, rasę, do której należą".

Na profilu Franciszka na Twitterze Watykan zamieścił jego następujące słowa: "Dokument o Ludzkim Braterstwie, podpisany rok temu, zapisał nową kartę w dialogu pomiędzy religiami oraz ludźmi dobrej woli. Jako bracia i siostry chcemy powiedzieć +nie+ przemocy oraz promować wspólnie pokój, życie i wolność religijną".

Franciszek oraz wielki imam Ahmed el-Tajeb we wspólnym "Dokumencie o ludzkim braterstwie dla pokoju światowego i współistnienia" podkreślili między innymi: "Wiara prowadzi wierzącego, by w drugim dostrzegł brata lub siostrę, których należy wspierać i miłować". Dodali: "Ludzie wierzący są wezwani do wyrażenia tego ludzkiego braterstwa poprzez ochronę stworzenia i całego wszechświata oraz wspieranie wszystkich osób, szczególnie tych najuboższych i najbardziej potrzebujących".

"Historia pokazuje, że ekstremizm religijny, ekstremizm narodowy, a także nietolerancja wytworzyły na świecie, czy to na Wschodzie, czy też na Zachodzie, to co można by nazwać oznakami +III wojny światowej w kawałkach+" - głosi deklaracja z Abu Zabi.

Z Rzymu Sylwia Wysocka