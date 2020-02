Papież o "przestępczych zachowaniach" założyciela Legionu Chrystusa

Papież Franciszek w przesłaniu do zgromadzenia Legion Chrystusa podkreślił, że jego założyciel ksiądz Marcial Maciel Degollado z Meksyku dopuścił się "przestępczych zachowań". Tak odniósł się do licznych czynów pedofilii i innych przestępstw zmarłego kapłana.

Watykan opublikował w sobotę tekst przemówienia papieża do uczestników kapituły generalnej zgromadzenia, założonego w 1941 roku. Ponad 10 lat temu, za pontyfikatu Benedykta XVI, ujawniono serię skandali, jakich dopuszczał się przez dekady zmarły w 2008 roku Degollado. Okazało się, że był seryjnym pedofilem, bigamistą i oszustem.

Franciszek z powodu przeziębienia nie przyjął na audiencji delegacji zgromadzenia i wysłał im swoje przemówienie.

Podkreślił w nim: "Przestępcze zachowania waszego założyciela księdza Marciala Maciela Degollado, które zostały ujawnione w ich powadze "wywołały "ostry kryzys" w instytucji, jak i wśród poszczególnych osób.

"Z jednej strony nie można negować, że był on +historycznym+ założycielem instytucji, którą reprezentujecie, ale z drugiej nie możecie go uważać za wzór świętości do naśladowania" - stwierdził papież.

Degollado, zauważył Franciszek, "zdołał sprawić, że był uważany za punt odniesienia poprzez iluzję, którą potrafił stworzyć swoim podwójnym życiem".

"Jego długie spersonalizowane rządy zatruły w pewnym stopniu charyzmat, jaki Duch Święty dał Kościołowi" - zaznaczył papież.

Położył nacisk na to, że w obliczu sytuacji, jaka została ujawniona, nie zabrakło "macierzyńskiej troski Kościoła". Przypomniał zarazem o potrzebie nieustającej "odnowy" zgromadzenia.

Z Rzymu Sylwia Wysocka