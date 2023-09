Papież o sytuacji migrantów przybywających na Lampedusie: okrucieństwo i straszliwy brak człowieczeństwa

"Okrucieństwo i straszliwy brak człowieczeństwa" - w ten sposób papież Franciszek odniósł się do dramatu i sytuacji migrantów, przybywających na włoską wyspę Lampedusa. Słów tych użył podczas rozmowy z dziennikarzami na pokładzie samolotu lecącego w piątek z Rzymu do Marsylii we Francji.

Tak odpowiedział na uwagę, że jego podróż do portowego miasta nad Morzem Śródziemnym zbiega się z obserwowanym ostatnio masowym napływem migrantów na Lampedusę.

Komentując zdjęcie małego dziecka-migranta papież mówił o tych, którzy na wybrzeżach Libii ich przetrzymują: "Trzymają ich w libijskich obozach, a potem wrzucają do morza".

Migracja będzie jednym z głównych tematów tej podróży papieża z okazji zakończenia forum dialogu pod nazwą Spotkania Śródziemnomorskie.

Z pokładu papieskiego samolotu Sylwia Wysocka