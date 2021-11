Papież o szczycie COP 26: trzeba działać natychmiast, z odwagą i dalekowzrocznością

Papież Franciszek zaapelował w niedzielę do rządzących o to, by po zakończonym szczycie klimatycznym w Glasgow działali "natychmiast, z odwagą i dalekowzrocznością". W Światowym Dniu Ubogich przypomniał, że ich krzyk łączy się z wołaniem Ziemi.

Zwracając się do wiernych podczas południowego spotkania na modlitwie Anioł Pański w Watykanie papież powiedział: "Krzyk ubogich, połączony z wołaniem Ziemi, rozbrzmiewały w minionych dniach na szczycie ONZ na temat zmian klimatycznych COP26 w Glasgow. Zachęcam tych, na których spoczywa odpowiedzialność polityczna i ekonomiczna, by działali natychmiast z odwagą i dalekowzrocznością".

"Jednocześnie - dodał- zachęcam wszystkie osoby dobrej woli do obywatelskiej aktywności na rzecz troski o wspólny dom".

Nawiązując do V Światowego Dnia Ubogich Franciszek podkreślił: "Ludzkość czyni postępy, rozwija się, ale ubodzy są zawsze z nami, zawsze są. To w nich obecny jest Chrystus".

Wyraził wdzięczność za liczne inicjatywy solidarności, zorganizowane z tej okazji w diecezjach i parafiach na całym świecie.

Franciszek mówił, że ten, kto czyni dobro, "inwestuje w wieczność".

"Kiedy widzimy osobę szczodrą i pomocną, łagodną, cierpliwą, która nie jest zazdrosna, nie obgaduje, nie przechwala się, nie puszy się z dumy, nie brakuje jej szacunku, to taka osoba buduje niebo na ziemi"- stwierdził.

Papież podkreślił: "Może nie będzie znana, nie zrobi kariery, nie trafi na czołówki gazet, a jednak to, co robi, nie będzie stracone. Bo dobro nigdy się nie marnuje, dobro pozostaje na zawsze".

Zachęcił wierzących do refleksji nad tym, w co inwestują swoje życie; "czy w rzeczy przemijające takie, jak pieniądz, sukces, wygląd zewnętrzny, dobrobyt fizyczny?". "Czy jesteśmy przywiązani do rzeczy doczesnych, jakbyśmy mieli żyć tu zawsze?"- pytał.

Z Rzymu Sylwia Wysocka