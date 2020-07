Papież odnotował z zadowoleniem rozejm w Donbasie

Papież Franciszek z zadowoleniem odnotował w niedzielę rozejm w Donbasie na Ukrainie. Podczas spotkania z wiernymi na modlitwie Anioł Pański ocenił, że to gest dobrej woli, mający na celu przywrócenie "upragnionego pokoju w tym umęczonym regionie".

Zwracając się do wiernych po odmówieniu południowej modlitwy papież powiedział: "Dowiedziałem się, że nowe zawieszenie broni dotyczące obszaru Donbasu zostało ostatnio uzgodnione w Mińsku przez członków trójstronnej grupy kontaktowej".

"Dziękując za ten znak dobrej woli, mający na celu przywrócenie tak upragnionego pokoju w tym umęczonym regionie, modlę się o to, by to, co uzgodniono, zostało wreszcie wcielone w praktykę, także poprzez skuteczny proces rozbrojenia i usunięcia min" - oświadczył Franciszek w Watykanie.

Dodał: "Tylko w ten sposób można będzie odbudować zaufanie i stworzyć przesłanki dla tak koniecznego i tak oczekiwanego przez ludność pojednania"- stwierdził.