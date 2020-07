Papież odnotował z zadowoleniem rozejm w Donbasie (aktualizacja)

Papież Franciszek z zadowoleniem odnotował w niedzielę rozejm w Donbasie na Ukrainie. Podczas spotkania z wiernymi na modlitwie Anioł Pański ocenił, że to gest dobrej woli, mający na celu przywrócenie "upragnionego pokoju w tym umęczonym regionie".

Zwracając się do wiernych po odmówieniu południowej modlitwy papież powiedział: "Dowiedziałem się, że nowe zawieszenie broni dotyczące obszaru Donbasu zostało ostatnio uzgodnione w Mińsku przez członków trójstronnej grupy kontaktowej".

"Dziękując za ten znak dobrej woli, mający na celu przywrócenie tak upragnionego pokoju w tym umęczonym regionie, modlę się o to, by to, co uzgodniono, zostało wreszcie wcielone w praktykę, także poprzez skuteczny proces rozbrojenia i usunięcia min" - oświadczył Franciszek w Watykanie.

Dodał: "Tylko w ten sposób można będzie odbudować zaufanie i stworzyć przesłanki dla tak koniecznego i tak oczekiwanego przez ludność pojednania" - stwierdził.

W rozważaniach przed modlitwą papież apelował do wierzących o rezygnację z postaw chciwości i żądzy zysku oraz władzy i myślenia o sobie samych.

"Konieczne jest - mówił - porzucenie wielkiego ciężaru naszego przyziemnego poczucia bezpieczeństwa, które uniemożliwia poszukiwanie i budowę Królestwa Bożego".

"W naszych czasach życie niektórych może okazać się przeciętne i przygaszone , bo nie wyruszyli na poszukiwanie prawdziwego skarbu. Zadowolili się rzeczami przyciągającymi, ale ulotnymi; blaskiem rozbłyskającym, ale iluzorycznym, który potem zostawia w ciemnościach"- podkreślił Franciszek.

Wyjaśnił wiernym, że światło Królestwa Bożego to nie "fajerwerki". "To światło, podczas gdy sztuczne ognie trwają tylko chwilę" - dodał.

Wskazał, że Królestwo Boże stoi w sprzeczności z tym, co powierzchowne i co oferuje świat; z "banalnym życiem".

"To skarb, który odnawia życie każdego dnia i rozszerza się na większy horyzont" - mówił papież.

W obchodzoną w niedzielę uroczystość świętej Anny i świętego Joachima, dziadków Jezusa, Franciszek zaapelował do młodzieży o gesty bliskości i czułości wobec osób starszych, zwłaszcza samotnych, które od dawna nie widziały swoich rodzin.

"Drodzy młodzi, te starsze osoby to wasi dziadkowie, nie zostawiajcie ich samych, użyjcie fantazji miłości; zadzwońcie, zorganizujcie wideo-rozmowę, wyślijcie wiadomość, wysłuchajcie, a tam, gdzie to możliwe, przy poszanowaniu reguł sanitarnych, złóżcie im wizytę" - prosił papież. Dodał: "Oni są waszymi korzeniami, drzewo oderwane od korzeni nie rośnie, nie daje kwiatów ani owoców".

Na placu Świętego Piotra zgromadziło się wielu pielgrzymów, także osoby z innych krajów, które trzymały ich flagi. Biało-czerwoną miała grupa polskich zakonnic.

Z Rzymu Sylwia Wysocka