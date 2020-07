Papież odwiedził uczestników "lata w mieście" w Watykanie

Papież Franciszek spotkał się w poniedziałek z dziećmi pracowników Watykanu, dla których zorganizowano tam akcję "lato w mieście". Z najmłodszymi i ich opiekunami rozmawiał w Auli Pawła II, zamienionej na plac zabaw i boisko sportowe.

Watykańskie biuro prasowe poinformowało, że rano papież odwiedził dzieci i nastolatków, uczestników inicjatywy letniego wypoczynku za Spiżową Bramą. Franciszek przyszedł do nich w trakcie śniadania w atrium auli audiencji. Przeszedł wśród stolików, a następnie obejrzał miejsca dla zabawy i aktywności sportowej.

W czasie rozmowy zachęcał dzieci, by zawierały nowe przyjaźnie. "Osoby, które potrafią tylko bawić się same, to egoiści, aby się bawić, trzeba być z przyjaciółmi" - mówił papież.

Wcześniej informowano, że Franciszek zaaprobował pomysł organizacji dziennego ośrodka wakacyjnego dla dzieci pracowników Stolicy Apostolskiej. Można tam było zapisać sto dzieci w wieku od 5 do 14 lat. Lipiec spędzają na basenie i uprawiając sport.

Program inicjatywy "Lato dzieci w Watykanie" obejmuje turniej tenisa, grę w piłkę nożną i koszykówkę, rozgrywki ping-ponga w Auli Pawła VI, wizyty w Ogrodach Watykańskich.

Wakacyjne centrum jest prowadzone przez wspólnotę salezjanów.

"Pomysł zrodził się w Gubernatoracie Państwa Watykańskiego, by wyjść naprzeciw potrzebom ojców i matek, którzy tu pracują" - powiedział ksiądz Franco Fontana, kapelan tamtejszej żandarmerii.

Dodał: "Po miesiącach kwarantanny, w których rodziny były zmuszone do pozostania w domu, rodzice będą musieli powierzyć swoje dzieci zaufanym osobom, które będą potrafiły dać im nadzieję oraz entuzjazm i edukować je przy pełnym bezpieczeństwie".

Z Rzymu Sylwia Wysocka