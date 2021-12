Papież: pierwszym aktem miłosierdzia jest ofiarowanie uśmiechniętej twarzy

Papież Franciszek powiedział w niedzielę wiernym, że pierwszym aktem miłosierdzia wobec bliźniego jest ofiarowanie mu pogodnej i uśmiechniętej twarzy. Apelował, by nie ulegać niechęci, nie być niewolnikiem narzekania i nie szukać kogoś, na kogo można zrzucić winę.

Zwracając się do kilku tysięcy wiernych zgromadzonych na placu Świętego Piotra na modlitwie Anioł Pański papież zachęcał: w chwilach problemów "nauczmy się od Matki Bożej sposobu reagowania - podnieść się, zwłaszcza, kiedy grozi nam to, że trudności nas przytłoczą, podnieść się, by nie ugrzęznąć w problemach, nie pogrążyć się w użalaniu się nad sobą i w paraliżującym smutku".

Franciszek zachęcał, by w ręce Boga złożyć negatywne myśli i strach, który blokuje każdy ruch i uniemożliwia pójścia naprzód.

"I zróbmy, jak Maryja: rozejrzyjmy się wokół siebie i poszukajmy kogoś, komu możemy pomóc. Czy jest jakaś starsza osoba, którą znam i której mogę zaoferować swoje towarzystwo, pomoc, uprzejmość, mogę do niej zadzwonić?" - dodał.

Podkreślił: "Pomagając innym, pomożemy sobie podnieść się z trudności".

Franciszek radził wiernym, by przeżywali swoje dni idąc "pogodnym krokiem, z sercem i życiem pełnymi Boga i jego radości" oraz by pielęgnowali "zdrowe poczucie humoru".

Chodzi o to, wskazał, by "nie ulegać niechęci, nie być niewolnikiem narzekania i nie szukać zawsze kogoś, na kogo można zrzucić winę".

"Zastanówmy się, jaki jest mój krok. Czy jestem pozytywnie nastawiony czy popadam w melancholię? Idę naprzód z nadzieją czy staję w miejscu, by płakać nad sobą?" - mówił papież.

Zaapelował: "Nie zapominajmy, że pierwszym aktem miłosierdzia, jaki możemy uczynić dla naszego bliźniego, jest ofiarowanie mu pogodnej i uśmiechniętej twarzy".

"Niech Matka Boża weźmie nas za rękę, pomoże nam podnieść się i pójść z pośpiechem ku Bożemu Narodzeniu" - powiedział papież.

Zapewnił o swej bliskości ludność Filipin, która ucierpiała w wyniku tajfunu.

Z Rzymu Sylwia Wysocka