Papież podziękował Polakom za Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie

Papież Franciszek podziękował Polakom za udział w inicjatywach w ramach przypadającego w niedzielę Dnia modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. Zebrane środki zostaną w większości przeznaczone na pomoc ludziom na Ukrainie.

Celem Dnia modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie jest duchowe i finansowe wsparcie Kościoła katolickiego w krajach Europy Wschodniej i w Azji Środkowej.

Do inicjatywy tej nawiązał papież podczas spotkania z wiernymi na modlitwie Anioł Pański w Watykanie.

"Pozdrawiając Polaków pragnę podziękować tym, którzy wspierają dzień modlitwy i zbiórki funduszy dla Kościoła w Europie wschodniej"- powiedział Franciszek.

Przypomniał także, że w czwartek obchodzona będzie uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. "Jej wstawiennictwu zawierzamy naszą modlitwę o pokój, zwłaszcza dla udręczonego narodu ukraińskiego"- dodał.

W rozważaniach poprzedzających modlitwę maryjną papież mówił, że "Adwent jest czasem łaski, by zdjąć nasze maski i stanąć w kolejce z pokornymi; aby uwolnić się od pychy i uważania się za samowystarczalnych, aby iść wyznać nasze grzechy i otrzymać Boże przebaczenie, prosić o wybaczenie tych, których obraziliśmy".

Jak zaznaczył, "tak zaczyna się nowe życie".

"Droga jest tylko jedna, to droga pokory: oczyścić się z poczucia wyższości, formalizmu i hipokryzji, by zobaczyć w innych ludziach braci i siostry, grzeszników takich jak my, a w Jezusie - Zbawiciela, który dla nas przychodzi, takich jakimi jesteśmy, z naszym ubóstwem, naszymi nędzami i wadami, przede wszystkim z naszą potrzebą podniesienia, przebaczenia i zbawienia" - wyjaśnił.

Spotkanie w drugą niedzielę Adwentu odbyło się przy odsłoniętej dzień wcześniej wyrzeźbionej w drewnie szopce z Friuli-Wenecji Julijskiej i udekorowanej choince z Abruzji.

Z Watykanu Sylwia Wysocka