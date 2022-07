Papież: Pokój nie może być oparty na równowadze zbrojeń i wzajemnym strachu

Papież Franciszek zaapelował w niedzielę o dalsze modlitwy o pokój na Ukrainie, Podczas spotkania z wiernymi podkreślał, że pokój nie może być "oparty na równowadze zbrojeń i wzajemnym strachu". "Nie dla świata podzielonego na mocarstwa w konflikcie, tak dla świata zjednoczonego między narodami i cywilizacjami, które się szanują" - mówił.

Zwracając się do tysięcy wiernych zebranych w Watykanie na południowej modlitwie Anioł Pański papież powiedział: "Módlmy się dalej o pokój na Ukrainie i na całym świecie".

"Kieruję apel do przywódców państw i organizacji międzynarodowych, aby zareagowali na tendencję do podkreślania konfliktowości i kontrastów. Świat potrzebuje pokoju, ale nie pokoju opartego na równowadze zbrojeń, na wzajemnym strachu. Nie, tak nie. To oznacza cofnięcie historii o 70 lat" - oświadczył Franciszek.

Dodał następnie: "Kryzys ukraiński powinien być - i jeśli się chce - może jeszcze zostać wyzwaniem dla mądrych mężów stanu, gotowych budować w dialogu lepszy świat dla nowych pokoleń".

Papież wyraził przekonanie, że "z Bożą pomocą jest to zawsze możliwe".

"Ale trzeba przejść od strategii siły politycznej, ekonomicznej i militarnej do planu globalnego pokoju. Nie dla świata podzielonego na mocarstwa w konflikcie, tak dla świata zjednoczonego między narodami i cywilizacjami, które się szanują" - podkreślił papież.

W rozważaniach poprzedzających południową modlitwę mówił między innymi o pracy duszpasterskiej. Podkreślał, że można przygotować "doskonałe plany", dopracowane w każdym szczególe, "przyciągać tłumy i mieć wiele środków", ale też ostrzegł - "jeśli nie ma gotowości do braterstwa, misja ewangeliczna nie czyni postępów".

Zachęcił ludzi Kościoła do refleksji: "Jak niesiemy innym dobrą nowinę Ewangelii? Czy robimy to w duchu i stylu braterstwa, czy też w duchu odgrywania pierwszoplanowej roli, konkurencyjności i skuteczności?".

W lipcu, zgodnie ze zwyczajem, papież ogranicza swoją działalność i poświęca większość czasu na wypoczynek w Watykanie. Nie będą się odbywać środowe audiencje generalne, lecz zostaną utrzymane spotkania Franciszka z wiernymi na niedzielnej modlitwie Anioł Pański. Na 24-30 lipca zapowiedziano podróż Ojca Świętego do Kanady.