Papież: Pomnażanie dóbr bez sprawiedliwego podziału nie rozwiązuje problemów

"Pomnażanie dóbr bez sprawiedliwego podziału nie rozwiązuje problemów" - powiedział w niedzielę papież Franciszek podczas spotkania z wiernymi. Przekazał także błogosławieństwo uczestnikom i organizatorom Igrzysk Olimpijskich w Tokio.

W rozważaniach poprzedzających południową modlitwę Anioł Pański papież, zwracając się do wiernych na placu Świętego Piotra, nawiązał do fragmentu Ewangelii o rozmnożeniu chleba i ryb.

Jak zauważył, "logika daru bardzo różni się od naszej".

"My staramy się gromadzić i powiększać to, co mamy, Jezus zaś prosi nas, aby dawać, umniejszać" - wyjaśnił.

Cytując słowa Jezusa podkreślił, że prawdziwym cudem "nie jest pomnażanie, które przynosi sławę i władzę, ale dzielenie się, powiększające miłość i pozwalające Bogu dokonywać cudów".

Następnie Franciszek zachęcił: "Spróbujmy dzielić się więcej, spróbujmy tej drogi, której uczy nas Jezus".

"Również dzisiaj pomnażanie dóbr bez sprawiedliwego podziału nie rozwiązuje problemów"- powiedział papież. Przywołał tragedię głodu na świecie przypominając statystyki, według których codziennie z powodów związanych z niedożywieniem umiera około siedmiu tysięcy dzieci w wieku poniżej pięciu lat.

"W obliczu takich skandali jak te, Jezus kieruje do nas zachętę" - mówił Franciszek i zaapelował: "Odwagi, daj to niewiele, co masz, swoje talenty i dobra, oddaj je do dyspozycji Jezusowi i braciom. Nie bój się, nic nie będzie stracone, bo jeśli się dzielisz, Bóg pomnaża".

"Pozbądź się fałszywej skromności, poczucia, że się nie nadajesz. Zaufaj. Uwierz w miłość, w moc służby, w siłę bezinteresowności" - wezwał.

Papież mówił też o obchodzonym w niedzielę po raz pierwszy z jego inicjatywy Światowym Dniu Dziadków i Osób Starszych.

Zachęcił, by świętować ten dzień w każdej wspólnocie, by odwiedzić dziadków i osoby starsze i przekazać im jego orędzie, zainspirowane słowami Jezusa "Ja jestem z Tobą przez wszystkie dni".

"Proszę Boga, by ta uroczystość pomogła nam, którzy jesteśmy w zaawansowanym wieku, odpowiedzieć na jego wezwanie w tej fazie życia i by pokazała społeczeństwu wartość obecności dziadków i osób starszych; zwłaszcza w panującej mentalności odrzucania" - mówił Franciszek.

Podkreślił: seniorzy "potrzebują młodych, a młodzi potrzebują dziadków". Wskazywał na potrzebę dialogu między nimi i spotkań.

"Dziadkowie mają życiodajny sok historii, który podnosi się i daje siłę drzewu, by rosło" - dodał papież.

Jego zdaniem "bez dialogu między ludźmi młodymi i starszymi historia nie idzie naprzód, życie nie idzie naprzód".

"Trzeba to odzyskać" - wskazał Franciszek i dodał, że jest to wyzwanie obecnych czasów.

Ludzie starsi - podkreślił - "mają prawo marzyć patrząc na młodych, a młodzi mają prawo do odwagi proroctwa czerpiąc od dziadków".

Papież mówił także o katastrofalnych powodziach w mieście Zhengzhou w środkowych Chinach i modlił się za ofiary oraz ich rodziny. "Wyrażam moją bliskość i solidarność ze wszystkimi, którzy cierpią z powodu tego kataklizmu" - zapewnił.

Nawiązał również do rozpoczętych w piątek w Tokio Igrzysk Olimpijskich mówiąc: "Niech w obecnym okresie pandemii te Igrzyska będą znakiem nadziei, znakiem powszechnego braterstwa w duchu zdrowej rywalizacji".

"Niech Bóg błogosławi organizatorom, zawodnikom i wszystkim, którzy współpracują przy tym wielkim święcie sportu" - dodał.

Z Rzymu Sylwia Wysocka