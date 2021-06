Papież: Potrzebna ekologia człowieka, która przekształci nasz styl życia

W obchodzony w sobotę Światowy Dzień Środowiska papież Franciszek oświadczył, że potrzebna jest "integralna ekologia człowieka", która przekształci styl życia i relacje z zasobami Ziemi. Przesłanie papieża opublikowano na jego profilu na Twitterze.

Watykan zamieścił następujący tweet ze słowami Franciszka: "Potrzebujemy integralnej ekologii człowieka, która przekształci nasze style życia, naszą relację z zasobami ziemi; która zajmie się nie tylko problemami środowiskowymi, ale człowiekiem w całości, odpowiadając na wołanie biednych".

Światowy Dzień Środowiska 5 czerwca ustanowiło Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1972 roku.

W piątek papież wystosował ekologiczne przesłanie z okazji inauguracji ONZ-wskiej Dekady Odnowy Ekosystemów. Zaapelował w nim o "poczucie odpowiedzialności wobec nas samych, wobec bliźniego, wobec natury i Stwórcy".

"Mamy niewiele czasu do dyspozycji, naukowcy mówią: 10 lat, by przywrócić ekosystem, co oznaczać będzie integralne wznowienie naszych relacji z naturą".

Franciszek wyraził nadzieję, że konferencja klimatyczna COP26 w listopadzie w Glasgow przyniesie oczekiwane odpowiedzi dotyczące ratowania ekosystemów dzięki zdecydowanym działaniom.

Konieczne jego zdaniem jest przemyślenie zasad gospodarki.

"Degradacja ekosystemu jest wyraźnym rezultatem dysfunkcji gospodarczych" - ocenił papież.

Z Rzymu Sylwia Wysocka