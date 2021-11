Papież powrócił na mszę do Polikliniki Gemelli i podziękował za kurację, jaką otrzymał tam w lipcu

Papież Franciszek podczas wizyty w rzymskiej Poliklinice Gemelli w piątek podziękował za kurację, jaką otrzymał tam w lipcu, gdy przeszedł operację jelita. Franciszek odprawił mszę z okazji 60-lecia Wydziału Medycyny Katolickiego Uniwersytetu Najświętszego Serca w Mediolanie. Poliklinika jest jego szpitalem naukowym i dydaktycznym.

Działalność Wydziału Medycyny i Chirurgii zainaugurował w 1961 roku papież Jan XXIII.

W homilii w czasie mszy odprawionej przed szpitalem Franciszek powiedział: "Chciałbym dzisiaj ponowić moje podziękowania za kurację i serdeczność, jakie tu otrzymałem".

"W tym czasie pandemii dobrze nam zrobi zapamiętanie także okresów największych cierpień; nie po to, by się zasmucać, ale by nie zapomnieć i by podejmować decyzje w świetle niedawnej przeszłości" - dodał papież.

Następnie zauważył: "W pośpiechu dnia dzisiejszego, wśród tysięcy spraw i stałych zmartwień, tracimy zdolność do wzruszania się i odczuwania współczucia".

"Bez pamięci traci się korzenie, a bez korzeni nie wzrasta się. Dobrze nam zrobi pamięć o tych, którzy nas kochali, opiekowali się nami, podnieśli nas" - wskazał Franciszek.

Zachęcał do pielęgnowania "sztuki pamięci", także o tych, których się spotyka. "Myślę o trudnych dniach w szpitalach, na uniwersytecie, w pracy. Ryzykujemy, że wszystko minie bez śladu i że zostanie tylko dużo wysiłku i zmęczenia" - ostrzegł.

Papież wyjaśnił: "Dobrze nam zrobi, gdy wieczorem przypomnimy sobie twarze tych, których spotkaliśmy, otrzymane uśmiechy, dobre słowa. To są wspomnienia miłości, pomagają odnaleźć się naszej pamięci".

"Jakże ważne są takie wspomnienia w szpitalach. One mogą nadać sens dniu chorego. Braterskie słowo, uśmiech, pogłaskanie po twarzy to wspomnienia, które uzdrawiają w środku, pomagają sercu. Nie zapominajmy o terapii wspomnień" - apelował Franciszek.

Zauważył: "W czasie pandemii odkryliśmy, że jesteśmy mali i krusi. Mimo tylu wspaniałych postępów, które widać także na polu medycyny, tyle jest rzadkich i nieznanych chorób".

Papież wyznał, że często podczas audiencji widuje zwłaszcza dzieci i dowiaduje się, że cierpią na rzadką chorobę. "Ileż ich dzisiaj jest" - zaznaczył.

Położył nacisk na to, że służba zdrowia musi być "naprawdę dla wszystkich".

Asystent kościelny Polikliniki biskup Claudio Giuliodori, witając papieża wyraził radość, że odzyskał w pełni siły po lipcowej operacji, jaką tam przeszedł.

Z okazji 60-lecia Wydziału Medycyny i Chirurgii uniwersytet Najświętszego Serca przekazał lekarstwa dla szpitali w Libanie, Syrii i Sudanie. Ich wysłanie powierzono urzędowi papieskiego jałmużnika kardynała Konrada Krajewskiego.

Z Rzymu Sylwia Wysocka