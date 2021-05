Papież pozdrowił uczestników Pielgrzymki Mężczyzn do Piekar Śląskich

Papież Franciszek pozdrowił w niedzielę uczestników Pielgrzymki Mężczyzn do Piekar Śląskich. Słowa pozdrowienia skierował podczas spotkania z wiernymi na południowej modlitwie Anioł Pański w Watykanie, dokąd przybyły setki ludzi.

Zwracając się do wiernych obecnych na placu Świętego Piotra papież powiedział: "Pozdrawiam polskich pielgrzymów i błogosławię uczestników wielkiej pielgrzymki do sanktuarium maryjnego w Piekarach Śląskich".

Pozdrowił też polskie grupy obecne na placu.

Franciszek ogłosił również, że 1 lipca spotka się w Watykanie z najważniejszymi przedstawicielami wspólnot chrześcijańskich z Libanu. Będzie to - jak wyjaśnił - "dzień refleksji nad niepokojącą sytuacją kraju, a także wspólnej modlitwy o dar pokoju i stabilności".

"Zawierzam tę intencję wstawiennictwu Matki Bożej tak bardzo czczonej w sanktuarium w Harisa i od tej pory proszę was, byście towarzyszyli przygotowaniom do tego wydarzenia solidarną modlitwą, prosząc o spokojniejszą przyszłość dla tego umiłowanego kraju" - mówił papież.

Wcześniej Franciszek wyrażał pragnienie, by złożyć wizytę w Libanie. Ostatnio o planach tych mówił dziennikarzom w drodze powrotnej z Iraku w marcu.

Papież zachęcił także wiernych do tego, by zawsze nosili przy sobie kieszonkową wersję Nowego Testamentu lub Ewangelii, by móc czytać ją w wolnej chwili w ciągu dnia.

Z Rzymu Sylwia Wysocka