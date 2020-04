Papież prosi młodzież o świadectwa nadziei, wielkoduszności i solidarności

Papież Franciszek zaapelował do młodzieży o świadectwa nadziei, wielkoduszności i solidarności. Wezwanie to skierował na zakończenie mszy w Niedzielę Palmową, obchodzoną także jako Światowy Dzień Młodzieży. Z powodu pandemii Covid-19 msza odbyła się bez wiernych.

W pustej bazylice Świętego Piotra, gdzie we mszy uczestniczyła niewielka grupa koncelebransów i duchowieństwa, papież przed odmówieniem modlitwy Anioł Pański powiedział: "W szczególności moje myśli kieruję do młodych ludzi z całego świata, którzy przeżywają na szczeblu diecezjalnym dzisiejsze Światowe Dni Młodzieży w sposób bezprecedensowy".

"Dzisiaj przewidziane było przekazanie przez młodych z Panamy krzyża Dni Młodzieży młodym z Lizbony" - przypomniał papież, wymieniając miejsca poprzednich ŚDM w Panamie w 2019 roku i następnych w Portugalii w 2022 r. "Ten sugestywny gest zostaje przełożony na Niedzielę Chrystusa Króla 22 listopada" - ogłosił Franciszek.

"W oczekiwaniu na ten moment wzywam was, młodych, do podtrzymywania i dawania świadectwa nadziei, wielkoduszności, solidarności, których w tym trudnym czasie wszyscy potrzebujemy" - apelował.

Następnie nawiązał do obchodzonego w poniedziałek z inicjatywy ONZ Międzynarodowego Dnia Sportu dla Rozwoju i Pokoju. "W tym okresie wiele imprez jest zawieszonych, ale ukazują się najlepsze owoce sportu: wytrzymałość, duch zespołowy, braterstwo, dawanie z siebie tego, co najlepsze. Zatem promujmy sport dla pokoju i rozwoju" - wzywał papież.

Odnosząc się do wyjątkowego w tym roku przebiegu uroczystości Wielkiego Tygodnia bez mszy, Franciszek zapowiedział, że "osoby i całe rodziny, które nie będą mogły uczestniczyć w uroczystościach liturgicznych, są zaproszone do tego, by gromadzić się na modlitwie w domu, także przy pomocy środków technologii". "Obejmijmy duchowo chorych, ich rodziny i tych, którzy się nimi ofiarnie opiekują; módlmy się za zmarłych w świetle wiary paschalnej. Każdy z nich jest obecny w naszym sercu, w naszej pamięci, w naszej modlitwie" - wskazał papież.

Z Rzymu Sylwia Wysocka