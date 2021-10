Papież przed COP26: potrzeba nam odnowy poczucia wspólnej odpowiedzialności za świat

Potrzeba nam odnowienia poczucia wspólnej odpowiedzialności za świat - mówił papież Franciszek w wyemitowanym w piątek przesłaniu skierowanym do przywódców państw, którzy w Glasgow wezmą udział w konferencji klimatycznej COP26.

Franciszek zawarł swoje przesłanie w rozmowie z Watykanu z korespondentem brytyjskiego radia BBC Radio 4.

"Każdy z nas, ktokolwiek i gdziekolwiek jest, może odegrać rolę w naszej kolektywnej odpowiedzi na bezprecedensowe zagrożenie zmian klimatu i degradację naszego wspólnego domu" - mówił.

Papież zaapelował do przywódców państw, by w Glasgow wypracowali "skuteczną odpowiedź" na zagrożenie środowiska i dali "solidną nadzieję" przyszłym pokoleniom.

"Możemy stawić czoło tym kryzysom, uciekając się do izolacjonizmu, protekcjonizmu i wyzysku, albo możemy spojrzeć na (kryzys klimatyczny - PAP) jak na prawdziwą okazję do zmian" - kontynuował.

"Każdy kryzys wymaga planu, (...) by przemyśleć przyszłość świata" - wskazał papież, apelując do uczestników COP26 o "radykalne decyzje".

"Najważniejszą nauką, jaką możemy wyciągnąć z tych kryzysów, jest nasza potrzeba wspólnego tworzenia, tak by więcej nie było żadnych granic, barier czy politycznych murów, za którymi moglibyśmy się ukryć" - podsumował.

Franciszek wielokrotnie przywoływał problem zmian klimatu w swoich przemówieniach - przypomina BBC. W 2015 roku przed konferencją klimatyczną COP21 w Paryżu opublikował swoją drugą encyklikę "Laudato si'". Porusza w niej kwestię opieki nad "naszym wspólnym domem", krytykuje dewastację środowiska naturalnego i jednoznacznie wskazuje, że kryzys klimatyczny spowodowała działalność człowieka - podkreśliło radio.

Pomimo wcześniejszych planów Franciszek nie pojedzie na COP26, co według BBC jest ciosem dla organizatorów szczytu. W ich opinii obecność papieża przydałaby znaczenia spotkaniu, nazywanemu "ostatnią najlepszą szansą świata na opanowanie niekontrolowanych zmian klimatu".

Szczyty klimatyczne ONZ, tzw. COP (Conference of the Parties), to doroczne globalne spotkania, podczas których negocjowane są działania na rzecz polityki klimatycznej. Tegoroczna konferencja rozpocznie się 31 października i potrwa do 12 listopada.